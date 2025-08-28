Vivo Y500 sắp ra mắt với pin 8.200 mAh, độ bền nâng cấp

Vivo sắp ra mắt một sản phẩm mới trong dòng điện thoại Y tại Trung Quốc, mang tên Vivo Y500, vào ngày 1 tháng 9 tới. Điểm nổi bật nhất của thiết bị này là viên pin khổng lồ với dung lượng 8.200 mAh, đánh dấu sự cải tiến đáng kể so với model Y300 năm ngoái, chỉ có pin 6.500 mAh. Vivo khẳng định đây là viên pin có thời gian sử dụng lâu nhất từ trước đến nay của họ.

Vivo Y500 sắp ra mắt.

Không chỉ dừng lại ở dung lượng pin, Vivo Y500 còn được nâng cấp về độ bền với chuẩn chống nước và bụi IP69+, IP69 và IP68, giúp nó trở thành một trong những thiết bị bền bỉ nhất của hãng. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận SGS Gold Label năm sao về khả năng chống rơi và va đập, đồng thời vượt qua các bài kiểm tra môi trường theo tiêu chuẩn quân đội, cho thấy Vivo đang định vị Y500 là một chiếc điện thoại có khả năng chịu đựng tốt hơn so với các thế hệ trước.

Mới đây, công ty đã công bố một đoạn teaser, hé lộ thiết kế của Y500 với màn hình đục lỗ ở mặt trước, cụm camera kép phía sau cùng đèn flash LED hình tròn, và ba tùy chọn màu sắc: Đen, Xanh lam và Tím.

Theo nguồn tin đáng tin cậy Digital Chat Station, Vivo Y500 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Dimensity 7300 của MediaTek, thay thế cho Dimensity 6300 trên Y300. Màn hình OLED FHD+ với tần số quét 120Hz sẽ được giữ nguyên, trong khi camera sau dự kiến sẽ bao gồm cảm biến chính 50MP và ống kính phụ, cùng camera selfie 8MP ở mặt trước.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ra mắt, Vivo đang tạo sự khác biệt cho Y500 bằng cách tập trung vào thời lượng pin dài và độ bền. Thông tin chi tiết hơn, bao gồm giá bán và ngày ra mắt tại các thị trường khác, sẽ được công bố khi sản phẩm chính thức ra mắt.