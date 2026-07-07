JBL trình làng bộ tứ tai nghe có pin 76 giờ, giá từ 1,2 triệu đồng

JBL vừa công bố mở rộng dòng sản phẩm Tune series với sự xuất hiện của bốn mẫu tai nghe không dây mới là Tune 780NC, Tune 680NC, Tune 730BT và Tune 530BT. Các sản phẩm mới này đều được trang bị Bluetooth 6.0 hỗ trợ LE Audio, kết nối đa điểm Multipoint và Google Fast Pair giúp chuyển đổi nhanh giữa các thiết bị.

Loạt tai nghe mới của JBL.

Trong đó, Tune 730BT sở hữu thiết kế over-ear cùng driver 40mm, ôm tai. Còn Tune 530BT có thiết kế on-ear nhỏ gọn hơn với driver 33mm. Cả Tune 730BT và Tune 530BT đều sở hữu thời lượng pin lên đến 76 giờ, hỗ trợ sạc nhanh với 5 phút sạc cho thêm 5 giờ sử dụng và chỉ mất khoảng 2 giờ để sạc đầy pin.

Dành cho những người dùng mong muốn trải nghiệm âm thanh cao cấp hơn, Tune 780NC và Tune 680NC được trang bị công nghệ Adaptive Noise Cancelling (ANC) cùng Smart Ambient, giúp người dùng chủ động kiểm soát âm thanh từ môi trường xung quanh.

Khi cần tập trung làm việc, học tập hoặc thư giãn với âm nhạc, Adaptive Noise Cancelling giúp giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả. Trong khi đó, Smart Ambient cho phép người dùng vẫn có thể nhận biết các âm thanh quan trọng từ môi trường mà không cần tháo tai nghe.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh âm thanh thông qua ứng dụng JBL Headphones. Riêng Tune 780NC được trang bị thêm công nghệ Personi-Fi 3.0, cho phép cá nhân hóa âm thanh dựa trên đặc điểm thính giác của từng người dùng.

Tune 780NC sở hữu thiết kế over-ear với driver 40mm, trong khi Tune 680NC được thiết kế on-ear nhỏ gọn cùng driver 32mm. Bộ đôi sở hữu thời lượng pin lên đến 76 giờ cùng khả năng sạc nhanh 5 phút cho thêm 5 giờ sử dụng.

Giá tham khảo của bộ tứ tai nghe nói trên từ khoảng 1,2 triệu đồng tới dưới 3,5 triệu đồng.