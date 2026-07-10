Xuất hiện bộ đôi tai nghe gập gọn mới, pin tới 80 giờ

Thương hiệu âm thanh JBL vừa chính thức cho lên kệ bộ đôi tai nghe không dây chụp tai thế nghe mới mang tên JBL Live 780NC và JBL Live 680NC.

JBL trình làng hai mẫu tai nghe gập gọn mới

Mẫu JBL Live 780NC.

Về mặt công nghệ, cả hai mẫu tai nghe đều được trang bị driver dynamic với kích thước 40mm sử dụng màng loa Compound Diaphragm mang chất âm đặc trưng của hãng. Thiết bị hỗ trợ kết nối không dây độ phân giải cao thông qua bộ mã hóa LDAC Hi-Res Audio Wireless và tính năng âm thanh vòm JBL Spatial Sound 3.0 nhằm mở rộng không gian nguồn phát khi nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game.

Ngoài ra, bộ đôi này còn tích hợp công nghệ Personi-Fi 3.0 giúp phân tích đặc điểm thính giác người nghe để cá nhân hóa dải tần âm thanh, cho phép người dùng can thiệp sâu vào các nút bấm điều khiển hoặc hệ thống EQ thông qua ứng dụng di động JBL Headphones.

Khả năng cô lập tạp âm của dòng sản phẩm mới dựa trên hệ thống chống ồn chủ động thông minh True Adaptive Noise Cancelling 2.0 có chức năng tự động tính toán và điều chỉnh theo thời gian thực tùy thuộc vào môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, có sự khác biệt về phần cứng giữa hai model: mẫu JBL Live 780NC được trang bị tổng cộng 6 microphone hỗ trợ chống ồn chủ động cùng tính năng Personal Sound Amplification để khuếch đại âm thanh môi trường khi cần thiết. Trong khi đó, mẫu JBL Live 680NC chỉ sở hữu hệ thống chống ồn vận hành bằng 4 microphone và lược bỏ tính năng khuếch đại âm thanh kể trên.

Đối với chức năng đàm thoại và hội họp trực tuyến, cả hai sản phẩm đều sử dụng cụm 2 microphone Beamforming riêng biệt kết hợp thuật toán khử tiếng ồn được huấn luyện bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống bổ sung hai công cụ tối ưu giọng nói là Call Equalizer và Sound Level Optimizer giúp ổn định âm lượng cuộc gọi. Bên cạnh đó, thiết bị được bổ sung giao thức kết nối JBL Smart TX giúp đồng bộ dữ liệu nhanh với các hệ thống màn hình giải trí trên máy bay.

Mẫu JBL Live 680NC.

Về dung lượng pin, hai mẫu tai nghe cho thời gian hoạt động liên tục lên đến 80 giờ khi tắt tính năng chống ồn và giảm xuống mức 50 giờ nếu kích hoạt chế độ chống ồn chủ động. Thiết bị áp dụng công nghệ sạc nhanh qua cổng kết nối, cho phép người dùng cắm sạc trong thời gian 5 phút để có thêm 4 giờ sử dụng liên tục.

Thế hệ JBL Live mới được thay đổi ngôn ngữ thiết kế với kết cấu mỏng nhẹ hơn, sử dụng phần bản lề bằng kim loại kết hợp đệm tai và headband chất liệu mềm, hỗ trợ cơ chế gập phẳng gọn gàng để bỏ vào túi di chuyển. JBL cung cấp cho người dùng 7 tùy chọn màu sắc khác nhau bao gồm các màu cơ bản như Đen, Trắng, Xanh dương và loạt màu mới gồm Beige, Xanh lá, Tím, Cam.

Mức giá niêm yết cho phiên bản JBL Live 780NC là 4.390.000 đồng, trong khi phiên bản thấp hơn là JBL Live 680NC có giá 3.290.000 đồng.