Công ty Trung Quốc nỗ lực hồi sinh huyền thoại BlackBerry

Chính vì vậy, nhiều người đang háo hức chờ đợi sự trở lại của dòng sản phẩm BlackBerry. Ngay cả khi nhiều người chưa từng sở hữu một chiếc BlackBerry cao cấp, họ cũng từng mơ ước có một chiếc Torch với bàn phím QWERTY trượt. Giờ đây, giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực nhờ vào nỗ lực của một công ty Trung Quốc.

Zinwa Q25 Pro được phát triển dựa trên BlackBerry Classic Q20.

Zinwa Technologies đang thực hiện sứ mệnh hồi sinh các thiết bị BlackBerry cũ với một số cải tiến đáng chú ý. Công ty này sẽ cho ra mắt Zinwa Q25 Pro, một phiên bản nâng cấp của BlackBerry Classic Q20, đã ra mắt cách đây một thập kỷ nhưng được cài đặt hệ điều hành Android.

Để đảm bảo tính tương thích với Android, Zinwa đã trang bị cho BlackBerry Classic một bo mạch chủ mới, sử dụng chip MediaTek Helio G99, RAM 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Màn hình cảm ứng của thiết bị cũng giúp tương tác với giao diện Android.

Ngoài ra, Zinwa đã nâng cấp pin của Q20 Pro lên gần 15% và bổ sung camera mới, bao gồm camera sau 50 MP và camera trước 8 MP. Chip mới hỗ trợ 4G LTE, mặc dù model này không hỗ trợ 5G. Công ty cũng đã thay thế cổng micro USB bằng cổng USB-C để sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn.

Theo các bản demo, trackpad điện dung đặc trưng của BlackBerry hoạt động mượt mà trên Zinwa Q25 Pro, vốn dựa trên phiên bản Android 13. Tuy nhiên, công ty chưa có kế hoạch cụ thể về việc cập nhật lên phiên bản mới hơn, trừ khi có đủ sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Zinwa Q25 Pro sử dụng nền tảng Android được bán với giá 10,5 triệu đồng.

Zinwa Q25 Pro có giá 400 USD (10,5 triệu đồng), trong khi bộ dụng cụ tự chế để biến BlackBerry Classic cũ thành điện thoại mới có giá 320 USD (8,4 triệu đồng). Cả hai sản phẩm đều có sẵn trên cửa hàng trực tuyến của công ty, cùng với các module camera và pin riêng lẻ.

Zinwa dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng cho 100 người ủng hộ đầu tiên vào cuối tháng 8 và đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt vào giữa tháng 9. Nếu quan tâm đến dự án này, hãy tham gia kênh Discord của họ để cập nhật thông tin về việc vận chuyển và các mẫu máy khác đang được xem xét tân trang. Với sự cải thiện trong khả năng hỗ trợ bàn phím vật lý trên Android 16, hy vọng rằng dự án này có thể sẽ thành công.