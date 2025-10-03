Vì sao BlackBerry đi trước thời đại nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau?

Ra mắt vào năm 2011, PlayBook không thu hút được sự chú ý cần thiết để trở thành một thế lực trong ngành công nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, giống như phần mềm của BlackBerry, máy tính bảng này đã đi trước thời đại với nhiều tính năng mà ngày nay đã trở thành tiêu chuẩn.

PlayBook gặp nhiều khó khăn dù đã đi trước thời đại.

Ngay cả khi PlayBook không hoàn hảo và gặp phải nhiều vấn đề về phần mềm, người dùng vẫn thích kết hợp PlayBook với điện thoại BlackBerry Passport cho đến khi công ty ngừng hoạt động máy chủ vào tháng 1/2022.

Thiết kế và tính năng nổi bật

PlayBook có thiết kế khiêm tốn nhưng chất lượng sản xuất cao cấp, với kết cấu cao su chắc chắn và màn hình LCD 7 inch có độ phân giải tốt ở thời điểm ra mắt. Một trong những điểm nổi bật của PlayBook là cổng micro-HDMI cho phép kết nối với tivi hoặc màn hình, rất hữu ích cho các buổi thuyết trình.

Ngoài ra, máy tính bảng này còn tích hợp các ứng dụng thiết thực cho người dùng doanh nghiệp, với khả năng tương thích VPN và các dịch vụ bảo mật nổi bật của BlackBerry.

Cổng micro-HDMI có trên sản phẩm.

Phần mềm tiên phong

Phần mềm của PlayBook là điểm khác biệt lớn nhất so với các đối thủ. Người dùng có thể gửi tin nhắn đến danh bạ điện thoại và email thông qua PlayBook mà không cần kết nối di động hay Wi-Fi nhờ vào ứng dụng BlackBerry Bridge.

Tính năng này đã xuất hiện trước khi Apple và các nhà sản xuất khác áp dụng. Hơn nữa, PlayBook còn hỗ trợ gửi tin nhắn SMS qua kết nối di động mà không cần thẻ SIM riêng - một tính năng mà Apple chỉ giới thiệu vào năm 2014.

Những hạn chế và cơ hội chưa được khai thác

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng PlayBook cũng gặp phải một số hạn chế. Việc thiếu chương trình email gốc đã hạn chế đối tượng người dùng, khiến nó trở thành lựa chọn không hấp dẫn cho những ai không sở hữu điện thoại BlackBerry. Hệ sinh thái ứng dụng của BlackBerry cũng không phát triển mạnh mẽ, điều này đã ảnh hưởng đến sự phổ biến của PlayBook.

BlackBerry Bridge là một trong những tiên phong của BlackBerry.

Dù vậy, PlayBook vẫn là một sản phẩm mang tính đột phá mở đường cho nhiều tính năng hiện nay. Nếu không gặp phải những vấn đề về phần mềm và sự thiếu hụt ứng dụng, PlayBook có thể đã khẳng định được giá trị của mình trên thị trường.

Rõ ràng BlackBerry đã thể hiện tầm nhìn của mình trên thị trường máy tính bảng, nhưng một số hạn chế đã khiến sản phẩm này không còn được ưa chuộng. Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ thấy một sản phẩm giống như PlayBook nữa, nhưng nó đã để lại dấu ấn với những tính năng mà nhiều người đã mong đợi ở một chiếc máy tính bảng.