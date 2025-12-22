iPhone gập lộ kiểu dáng giống BlackBerry

Trang công nghệ Apple Insider chia sẻ bản vẽ CAD của iPhone Fold - điện thoại màn hình gập dự kiến được Apple tung ra cuối năm sau. Nguồn tin cho biết bản vẽ được cung cấp cho các nhà sản xuất phụ kiện. Trong đó, thiết bị gồm hai nửa, mỗi nửa có kích thước 120,6 x 83,8 x 9,6 mm. Khi ở trạng thái gập, một phần bản lề sẽ tạo thành khoảng trống có chiều dày 1,8 mm ở sườn máy.

Bản vẽ CAD được cho là của iPhone Fold. Ảnh: Apple Insider

Ở trạng thái mở, iPhone Fold có kích thước gần giống iPad Mini, trong khi máy gập có hình dáng tương tự dòng BlackBerry Passport.

Màn hình bên ngoài 5,49 inch và độ phân giải 1.422 x 2.088, với tỷ lệ khung hình khác thường là 9:13. Màn hình trong 7,76 inch, độ phân giải 2713x1920, gần sát với tỷ lệ màn hình của một số mẫu iPad Pro.

Nếu được xác nhận, iPhone Fold sẽ khác với các smartphone gập đang có mặt trên thị trường. Ngay cả những máy gập như Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold cũng có hình dáng giống smartphone thông thường và màn hình gần như vuông ở trạng thái mở.

Hình dựng dựa trên bản vẽ CAD của iPhone Fold. Ảnh: Apple Insider

Apple dành nhiều tâm huyết cho phát triển một hệ thống bản lề nhằm giải quyết vấn đề nếp gấp vốn là nhược điểm của điện thoại gập. Dù khả năng loại bỏ hoàn toàn nếp gấp rất khó, các nguồn tin đều khẳng định bản lề của Apple sẽ đạt độ hoàn thiện cao nhất trên thị trường.

Dựa trên chi phí linh kiện cốt lõi, iPhone Fold được dự đoán có giá 2.400 USD (58,5 triệu đồng), đắt ngang MacBook Pro 16 inch và cao hơn nhiều so với các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold (1.700 USD), Google Pixel Fold (1.800 USD).