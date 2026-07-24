Ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" - Công an Hà Nội khẳng định nguyên tắc "3 nhanh" bảo vệ người dùng mạng xã hội

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô"

Hội nghị ghi nhận sự tham dự đông đủ của các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ngành Trung ương: Đại tá, NSND Vũ Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội; NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Sự kiện còn có sự tham dự của ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành cùng lực lượng Công an và cộng đồng những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), doanh nghiệp truyền thông lớn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã cùng thực hiện nghi thức ra mắt và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Câu lạc bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại hội nghị. Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, KOLs, KOC đã dự sự kiện ý nghĩa này

Tạo dựng niềm tin số

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, không gian số, đời sống số ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội, hiện diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng tới văn hóa, giải trí, an sinh xã hội.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, một bộ phận người có ảnh hưởng trên không gian mạng và các doanh nghiệp truyền thông ngày càng có khả năng tác động trực tiếp, nhanh chóng và sâu rộng tới nhận thức, cảm xúc, lựa chọn và hành vi của công chúng.

"Điều đó đòi hỏi phải xây dựng một môi trường số văn minh, an toàn, đáng tin cậy. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước hay lực lượng chuyên trách, mà phải trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó cộng đồng người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng đóng vai trò đặc biệt quan trọng", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nói.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định việc Bộ Công an phát động xây dựng Liên minh Niềm tin số không chỉ mở ra một khuôn khổ phối hợp mới, mà còn thể hiện sự chuyển biến tư duy mạnh mẽ. Từ chủ động quản lý đến đồng hành, kiến tạo. Từ xử lý vi phạm đã xảy ra sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Từ nỗ lực riêng lẻ của từng cơ quan tổ chức sang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Với chủ đề "Trọn niềm tin số, kiến tạo tương lai", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ định hướng hoạt động của Câu lạc bộ. "Công an thành phố tin tưởng rằng tương lai số không chỉ được kiến tạo bằng hạ tầng, dữ liệu hay công nghệ hiện đại, mà trước hết phải được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Niềm tin ấy được tạo nên từ những thông tin trung thực, hành vi có trách nhiệm, sự thượng tôn pháp luật và tinh thần đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng và cộng đồng".

Loại tin nguy hiểm nhất không phải là tin giả hoàn toàn

Phiên tọa đàm đầu tiên quy tụ các diễn giả đại diện cho cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng công an, văn nghệ sĩ và chuyên gia công nghệ. Trả lời câu hỏi về thực trạng tin giả, tin sai sự thật và hành vi lợi dụng không gian mạng, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đưa ra một phân tích đáng suy nghĩ.

Đồng chí chỉ rõ, thời gian gần đây chúng ta nói rất nhiều đến tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng và các diễn biến này ngày càng phức tạp. Cùng với sự phát triển của công nghệ AI, bên cạnh những mặt tích cực thì mặt tiêu cực ảnh hưởng rất lớn đến người sử dụng mạng xã hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP chủ trì 2 phiên thảo luận quan trọng ở hội nghị

"Thực tế có những tin giả hoàn toàn sai sự thật, nhưng phức tạp hơn là dạng tin vừa giả vừa cắt ghép một phần là thật. Chính những tin này gây ra sự bóp méo, xuyên tạc, định hướng dư luận và dẫn dắt người sử dụng không gian số đi đến những nhận thức hết sức nguy hiểm", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phân tích.

Con số đi kèm cho thấy mức độ gia tăng. Năm 2025 là 120 trường hợp bị phát hiện, xử lý. Sáu tháng đầu năm 2026 đã là 144 trường hợp, trong đó 2 trường hợp bị xử lý hình sự.

Từ thực tế ấy, đồng chí Phó Giám đốc CATP phát đi thông điệp khuyến cáo gồm ba điểm với người sử dụng mạng xã hội. HÃY CHẬM LẠI, chậm lại trước các thông tin gây sốc. HÃY KIỂM CHỨNG, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi chia sẻ. HÃY KỊP THỜI BÁO CÁO, kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếng nói từ phía những người nổi tiếng

Đại tá, NSND Vũ Tự Long mang đến phiên tọa đàm góc nhìn của một nhà sáng tạo nội dung, một nghệ sĩ và một sĩ quan quân đội có sức ảnh hưởng rộng.

"Câu lạc bộ Niềm tin số chính là điều mà không chỉ riêng chúng tôi mà tất cả người dân đều mong mỏi. Chúng ta phải có cách tuyên truyền để nhiều giai tầng, từ ông bà bố mẹ đến các con các cháu, biết cách nhận biết đâu là thật, đâu là giả", NSND Tự Long bày tỏ.

Ông cho rằng xu hướng làm nội dung đã thay đổi. Nếu trước đây là hiện tượng câu view, giật tít, giật gân thì ngày nay công chúng yêu cầu nội dung phải mới, lạ và hiểu sâu. Theo ông, mỗi KOL, mỗi nghệ sĩ trước hết phải tự xây dựng uy tín và bản lĩnh chuẩn mực. "Nếu chúng ta thực sự là những người trong sáng, có đạo đức và chuẩn chỉ thì có lẽ không ai có thể bôi xấu được chính chúng ta. Mình phải thật tốt để người dùng khi đến với trang của mình, nếu có vấn đề bị làm giả, bị cắt ghép hay vu khống, công chúng và người hâm mộ sẽ biết ngay đó không phải là sự thật".

NSND Tự Long nêu thực trạng nhiều KOL, nhà sáng tạo nội dung chấp hành đúng pháp luật nhưng vẫn chọn sống trong "vùng an toàn", không dám đứng ra đấu tranh chống lại thông tin tiêu cực vì lo ngại rủi ro, thiếu dữ liệu và thiếu cơ chế hỗ trợ.

"CATP cần có một hàng rào, một cơ chế chế tài bảo vệ những KOLs như chúng tôi. Rất mong các đồng chí trong Công an Thành phố và các cấp lãnh đạo có sự quan tâm, bảo vệ những người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, nhà tri thức chuẩn chỉ. Khi có sự đồng hành và cơ chế bảo vệ vững chắc từ lực lượng chức năng, Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu bảo vệ người sử dụng mạng xã hội một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất", ông đề nghị trực tiếp.

NSND Tự Long kiến nghị cần có một hàng rào, một cơ chế, chế tài bảo vệ những KOLs...

...và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP trả lời...

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phản hồi ngay tại chỗ, bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc trước tâm tư của cộng đồng người có ảnh hưởng, đồng thời khẳng định lực lượng Công an rất muốn bảo vệ các KOL trước thông tin sai sự thật, nhưng nếu chỉ một mình lực lượng Công an thì rất khó thực hiện.

"Chúng ta ở góc độ Niềm tin số là nơi kết nối của các nền tảng xã hội, các công ty truyền thông, rất nhiều lực lượng khác và cơ quan quản lý Nhà nước để cùng chung tay đồng hành. Chúng tôi rất muốn thực hiện nguyên tắc "3 NHANH" gồm phát hiện nhanh, cảnh báo nhanh, xử lý nhanh. Khi phát hiện những thông tin xấu độc liên quan đến các KOLs hoặc của người dùng mạng xã hội, các cơ quan chức năng hoặc nền tảng số cùng KOLs phải khẩn trương gỡ bỏ, xử lý", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng CAND có thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ba trụ cột của bài toán trách nhiệm

Sang phiên thảo luận thứ hai, đồng chí Phó Giám đốc CATP đi thẳng vào bài toán trách nhiệm và làm rõ ba trụ cột bắt buộc. Đó là trách nhiệm pháp lý với yêu cầu mọi công dân, mọi cá nhân hoạt động trên không gian mạng đều phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Thứ hai là trách nhiệm nghề nghiệp, đặt ra với các công ty truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số và các đơn vị sản xuất nội dung. Thứ ba là trách nhiệm xã hội của những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Ở trụ cột thứ ba, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phân tích thêm chiều sâu. "Một thông tin, một bài viết, một bài đăng, một video clip hay một phiên livestream có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu chúng ta không gắn liền với trách nhiệm của những người sử dụng và những người tác động đến người nghe, người xem thì rất khó khăn trong vấn đề xử lý".

Để chứng minh tính chất phức tạp của việc lợi dụng danh tiếng, hình ảnh và sức ảnh hưởng để vi phạm pháp luật, đồng chí công bố dữ liệu đấu tranh án ma túy, lừa đảo, trục lợi công nghệ cao của Công an TP Hà Nội. Năm 2025, đơn vị đã khởi tố, xử lý hình sự 19 vụ án với 58 đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao, lợi dụng hình ảnh, danh tiếng, tạo lập vỏ bọc thành đạt để lừa đảo. Điển hình là các vụ án lớn liên quan đến Mister Pip, hay vụ án Shark Bình.

Sáu tháng đầu năm 2026, mức độ xử lý tiếp tục gia tăng nghiêm trọng khi Công an Thành phố đã triệt phá, xử lý 22 vụ án với 90 đối tượng. Nửa năm đã vượt cả năm trước đó, cả về số vụ lẫn số người.

Các chuyên gia, nhà quản lý, đơn vị phát biểu tại phiên thảo luận

Đại diện cho cộng đồng KOLs, KOCs tham dự sự kiện, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đưa ra hai cam kết cá nhân rõ ràng

Từ những con số ấy, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đặt lại câu hỏi cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền tảng và đại diện KOL: "Trách nhiệm của chúng ta trong vấn đề này như thế nào? Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ nền tảng số, trách nhiệm của những người KOLs ra sao trong vấn đề này?".

Lần lượt đại diện lãnh đạo các đơn vị truyền thông lớn, các doanh nghiệp công nghệ nền tảng số đã làm rõ từng nội dung cụ thể, khẳng định việc chấp hành pháp luật luôn là điều kiện tiên quyết. Các đơn vị cùng cam kết phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Thủ đô.

Đại diện cho cộng đồng KOLs, KOCs tham dự sự kiện, Hoa hậu Lê Phương Linh đưa ra hai cam kết cá nhân rõ ràng. Sử dụng hình ảnh cá nhân một cách có trách nhiệm, đảm bảo chia sẻ những thông tin trung thực và đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực ứng xử, cùng chung tay với các tổ chức, các anh chị em sáng tạo nội dung khác xây dựng một môi trường mạng văn minh, an toàn và đáng tin cậy.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khẳng định, sự ra đời của Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" là cột mốc vô cùng quan trọng, đóng vai trò kim chỉ nam giúp nghệ sĩ, KOLs và những người có sức ảnh hưởng có định hướng và hành động đúng đắn, cùng biến không gian mạng thành môi trường nhân văn, tử tế.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo tại nghi thức ra mắt CLB "Niềm tin số Thủ đô"

Đồng hành để xây dựng một môi trường số có trách nhiệm, an toàn, văn minh

Tiếp đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô". Đại tá Nguyễn Tiến Đạt là Chủ tịch CLB.

Phát biểu tổng kết và bế mạc trước sự chứng kiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng toàn thể đại biểu khách quý, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" đã khái quát toàn bộ kết quả hội nghị bằng ba từ khóa cốt lõi: nhận diện, trách nhiệm và đồng hành.

Đặc biệt với từ khóa "đồng hành", đây là thông điệp Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh sau cùng, cũng là điều đồng chí dành nhiều tâm huyết nhất.

"Một mình lực lượng Công an hay các cơ quan chức năng không thể nào làm được hết nhiệm vụ. Rất cần sự đồng hành chung sức của cả hệ thống chính trị và xã hội. Trong đó có các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp nền tảng số, các KOLs, KOCs và toàn thể cộng đồng chúng ta đồng hành để xây dựng một môi trường số có trách nhiệm, an toàn, văn minh và đáng tin cậy", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nói.

Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô" khép lại thành công tốt đẹp. Một chương phối hợp mới, thực chất và bền vững giữa Công an thành phố Hà Nội với cộng đồng sáng tạo nội dung đã mở ra, cùng chung tay bảo vệ bình yên cho Thủ đô trên cả không gian thực lẫn không gian số.