Giải mã hiện tượng "cứ vừa rửa xe xong thì trời mưa" theo lập luận khoa học

Hiện tượng chủ xe máy và ô tô vừa mang phương tiện đi làm sạch trong ngày nắng đẹp thì cơn mưa bất chợt trút xuống ngay sau đó vốn rất phổ biến trong đời sống. Nhiều người thường truyền tai nhau và coi đây là một "lời nguyền" đầy xui xẻo. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, sự việc này hoàn toàn không mang tính tâm linh mà xuất phát từ sự kết hợp giữa các yếu tố tâm lý con người và quy luật khí tượng ngẫu nhiên.

Vì sao cứ rửa xe xong thì trời mưa?

Sự tác động từ định luật Murphy và thói quen chờ đợi của tài xế

Về mặt tâm lý, hiệu ứng Baader-Meinhof (ảo giác tần suất) khiến con người ghi nhớ sâu sắc khoảnh khắc cơn mưa làm hỏng thành quả dọn dẹp. Theo phó giáo sư Shahram Heshmat từ đại học Illinois ở Springfield (Mỹ), con người lưu trữ sự kiện dựa trên "ký ức tâm trạng" và dễ nhớ về điều tiêu cực khi cảm xúc tồi tệ. Sự chắt lọc thiên lệch này khiến tài xế nhanh chóng quên những ngày nắng ráo sau khi rửa xe, từ đó dồn sự tập trung và củng cố niềm tin "cứ rửa xe ắt gặp mưa".

Bên cạnh đó, định luật Murphy chỉ ra rằng nỗi lo sợ một điều tồi tệ càng lớn thì khả năng hiện thực hóa nó càng cao trong suy nghĩ. Tài xế khi mang xe đi làm sạch thường mang tâm lý lo sợ những cơn mưa bất chợt hoại công sức của mình. Chính nỗi ám ảnh vô hình này đã tự động gán ghép một sự kiện thời tiết ngẫu nhiên trở thành "lời nguyền" cá nhân, tương tự như việc thường xuyên vướng tắc đường lúc vội vã hay trễ xe buýt sau thời gian dài chờ đợi.

Dưới góc độ khí tượng, thói quen của người dùng cũng góp phần tạo nên sự trùng hợp này. Nhóm người tin vào "lời nguyền" thường có xu hướng trì hoãn, bỏ qua mưa nhỏ để chờ chuỗi ngày nắng kéo dài mới gom vết bẩn đi rửa một lần. Tuy nhiên, khoảng thời gian không mưa càng dài thì xác suất xuất hiện cơn mưa tiếp theo càng cao. Thời điểm chủ xe hết kiên nhẫn mang xe đi rửa thường trùng khớp với lúc xác suất mưa đạt đỉnh theo quy luật tự nhiên.

Nhiều người thường chọn trời nắng để rửa xe.

Ngoài ra, mô hình thời tiết ngẫu nhiên như giông bão mùa hè thường hình thành vào buổi chiều ở các khu vực nóng ẩm. Thói quen rửa xe vào buổi sáng của nhiều người rất dễ dẫn đến việc phương tiện vướng mưa vào cuối ngày. Hiện tượng mưa trút xuống xe vừa làm sạch đơn thuần là sự kết hợp giữa quy luật xác suất, phản xạ ghi nhớ sự cố tiêu cực và biến đổi vi khí hậu. Giới chuyên gia khuyên người dùng nên làm sạch xe ngay khi thấy bẩn thay vì bận tâm chu kỳ thời tiết.