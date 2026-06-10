Vì sao iPhone bị nghi liên quan đến đà giảm sinh?

Từ năm 2007, tỷ lệ sinh ở Mỹ và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu giảm, trùng hợp với thời điểm Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Hai nghiên cứu mới được tờ New York Times nhấn mạnh cho rằng sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên.

Tỷ lệ sinh bắt đầu giảm kể từ khi iPhone xuất hiện.

Nhà kinh tế học Caitlin Myers và sinh viên Ezekiel Hooper từ trường Middlebury College đã tiến hành nghiên cứu dựa trên một đặc điểm cấu trúc độc đáo: chiếc iPhone đời đầu chỉ hoạt động trên mạng của AT&T. Điều này đã tạo ra một “thí nghiệm tự nhiên”, khi các quận có vùng phủ sóng AT&T mạnh mẽ tiếp cận smartphone sớm hơn so với các quận khác.

Qua việc so sánh dữ liệu tỷ lệ sinh giữa hai nhóm này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc tiếp cận iPhone đã góp phần làm giảm tới một nửa tỷ lệ sinh ở Mỹ trong giai đoạn từ 2007 đến 2011, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 15 đến 24. Họ chỉ ra rằng sự sụt giảm này có thể do sự chuyển dịch khỏi các hoạt động giao tiếp trực tiếp, việc dễ dàng tiếp cận nội dung khiêu dâm, cũng như nhận thức tốt hơn về các biện pháp tránh thai và phá thai.

Một nghiên cứu khác do giáo sư Hernan Moscoso Boedo tại Đại học Cincinnati và nghiên cứu sinh Nathan Hudson thực hiện đã xem xét dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, bao gồm 128 quốc gia. Họ phát hiện rằng tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên giảm mạnh khi smartphone trở nên phổ biến, bất kể sự khác biệt về hệ thống chăm sóc sức khỏe, tôn giáo hay điều kiện kinh tế. Tại Mỹ, các quận có mạng băng thông rộng nhanh hơn và vùng phủ sóng 4G cũng ghi nhận tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên giảm mạnh hơn.

Chăm chăm nhìn vào màn hình khiến mọi người dần xa các giao tiếp truyền thống.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn chưa giải quyết được cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này. Nhà kinh tế học Theodore Joyce từ trường Baruch College chỉ ra rằng tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên đã giảm trước năm 2007, cho rằng giả thuyết về tác động của smartphone dù có vẻ hợp lý nhưng vẫn chưa được chứng minh.

Các nghiên cứu này được công bố trong bối cảnh các chính phủ ở Mỹ, châu Âu và Đông Á đang đối mặt với những hậu quả kinh tế lâu dài của tình trạng dân số giảm. Nếu smartphone thực sự là một yếu tố quan trọng, điều này sẽ làm phức tạp thêm các chính sách ứng phó, vì thời gian sử dụng màn hình không phải là điều mà các nhà lập pháp có thể dễ dàng điều chỉnh bằng luật.