iPhone 11 được nâng cấp lên iOS 27: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

Theo thông tin, nếu iPhone của người dùng chạy iOS 26 cũng có thể nâng cấp lên iOS 27. Tuy nhiên, người dùng cũng không nên vui mừng sớm bởi Apple sẽ giới hạn nhiều tính năng nổi bật trên các mẫu iPhone đời mới hơn nhiều so với iPhone 17.

Danh sách các mẫu iPhone được cập nhật iOS 27.

Vậy, những chiếc iPhone đời cũ thực sự nhận được gì từ bản cập nhật này? Người dùng sẽ được trải nghiệm một số cải tiến về giao diện người dùng, bao gồm tùy chọn cá nhân hóa Liquid Glass với thanh trượt mới cho phép điều chỉnh độ trong suốt.

Ngoài ra, một số tính năng nhỏ khác như EQ tùy chỉnh cho AirPods, tab AI trên Safari, khởi chạy ứng dụng nhanh hơn và truyền tải AirDrop mượt mà hơn cũng sẽ có mặt. Mặc dù vậy, đây là những tính năng không phải điểm nhấn mà Apple đã quảng bá trong bài phát biểu chính.

Để tận hưởng những tính năng AI mạnh mẽ nhất của Apple, người dùng cần sở hữu iPhone 17 Pro, iPhone Air, một chiếc iPad với chip M4 và 12 GB RAM, hoặc một chiếc Mac với chip M3 và 12 GB RAM. Ngay cả iPhone 17 bản thường cũng không đủ điều kiện vì chỉ có 8 GB RAM, trong khi Apple Intelligence yêu cầu tối thiểu 12 GB để hoạt động hiệu quả.

Nhưng chỉ các mẫu iPhone 17 Pro mới tận hưởng hết tính năng mới của iOS 27.

Điều đó có nghĩa là, các tính năng như cải thiện độ chính xác khi đọc chính tả hay khả năng thay đổi biểu cảm và tốc độ giọng nói của Siri sẽ không khả dụng trừ khi người dùng sở hữu một trong những thiết bị mới nhất của Apple. Những người dùng khác sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản rút gọn thông qua máy chủ đám mây của Apple, dẫn đến hiệu suất chậm hơn.

Thêm vào đó, một số tính năng AI, như tạo ảnh, sẽ bị giới hạn sử dụng hàng ngày vì chúng hoạt động trên máy chủ của Apple. Để vượt qua giới hạn này, người dùng cần đăng ký gói iCloud+, vốn cũng cung cấp thêm tính năng cho camera Home.

Có thể thấy, đây là một chiến lược marketing khéo léo của Apple. Họ có thể tuyên bố rằng iOS 27 đã đến với đông đảo người dùng, trong khi thực tế, những tính năng mà người dùng thực sự mong muốn lại chỉ dành cho những ai sẵn sàng nâng cấp thiết bị. Nếu đang hy vọng chiếc iPhone cũ của mình sẽ trở nên mới mẻ vào mùa thu này, hãy chuẩn bị tinh thần để giảm bớt kỳ vọng.