Lý do khiến iPhone Ultra "hồi sinh" Touch ID huyền thoại

Mùa thu này, Apple sẽ ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập mới với tên gọi là iPhone Ultra. Và một trong những tính năng gây tò mò nhất của iPhone Ultra là việc sử dụng Touch ID thay vì Face ID. Dưới đây là lý do tại sao Apple được cho là đang thực hiện sự thay đổi này.

iPhone Ultra sẽ sử dụng Touch ID, không có Face ID

iPhone Ultra có lẽ sẽ là mẫu iPhone mới độc đáo nhất từ ​​trước đến nay. Sản phẩm sẽ có hai màn hình—một màn hình nhỏ hơn ở bên ngoài và một màn hình lớn hơn có thể gập lại ở bên trong. Thiết bị sẽ sử dụng thiết kế "đục lỗ" thay vì Dynamic Island. Và máy có Touch ID thay vì Face ID.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Đối với một mẫu iPhone mang nhãn hiệu ‘Ultra’, việc Apple lùi một bước trong công nghệ xác thực của mình là khá kỳ lạ.

Vậy tại sao lại có sự thay đổi này?

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple buộc phải sử dụng Touch ID “do độ dày và những hạn chế về không gian bên trong”.

Vì sao Apple quyết định không sử dụng Face ID trên iPhone Ultra?

Các linh kiện của Face ID có thể nằm gọn trong chiếc iPhone Air siêu mỏng. Vậy tại sao lại không áp dụng cho iPhone Ultra?

Ảnh minh họa.

Có ít nhất hai lý do:

- iPhone Ultra sẽ còn mỏng hơn cả iPhone Air

- iPhone Ultra sẽ cần hai bộ linh kiện Face ID riêng biệt

iPhone Air dày 5,6mm (không tính phần camera) nhưng iPhone Ultra khi mở ra chỉ dày khoảng 4,5-4,8mm. Do đó, chúng không có không gian cho Face ID.

Ngay cả khi Apple có thể tích hợp Face ID vào khung máy mỏng hơn, chiếc iPhone Ultra sẽ cần gấp đôi không gian tổng thể. Đó là bởi vì mỗi màn hình của iPhone Ultra sẽ cần một bộ linh kiện Face ID riêng.

Ảnh minh họa.

Cho dù Apple có thể thực hiện được điều đó, hãng cũng sẽ phải hy sinh không gian bên trong quý giá, không tích hợp được viên pin lớn hơn, buồng hơi và nhiều thứ khác.

Với Touch ID, nếu được tích hợp vào nút nguồn của iPhone Ultra, Apple không cần phải nhân đôi các linh kiện của mình. Do đó, đây là giải pháp mà công ty đã lựa chọn lần này.