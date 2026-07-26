Mạng xã hội Nhật Bản xôn xao xà lách in mặt người nổi tiếng

Theo truyền thông Nhật Bản, nhiều lô xà lách mang "gương mặt" của Tatsuya Fujiwara liên tục cháy hàng chỉ sau thời gian ngắn lên kệ. Cư dân mạng thừa nhận rằng, họ quyết định mua sản phẩm chỉ vì thiết kế bao bì quá lạ mắt. Ít ai ngờ được, đằng sau chiến dịch tưởng chừng hài hước này lại là một mục tiêu nghiêm túc: giảm lãng phí thực phẩm.

Hình ảnh thiết kế bao bì cho xà lách lạ mắt.

Chiến dịch giải cứu xà lách

Được biết, xà lách là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Nhật. Tuy nhiên, thống kê cho thấy hơn 60% người dân Nhật Bản thường bỏ đi loại rau này vào mùa hè vì thời tiết nắng nóng khiến xà lách nhanh héo và khó bảo quản.

Nhằm thay đổi thói quen trên, tập đoàn thực phẩm Ajinomoto đã phối hợp với một hợp tác xã nông nghiệp triển khai chiến dịch truyền thông đặc biệt. Họ mời nam diễn viên Tatsuya Fujiwara "cho mượn gương mặt" để in trực tiếp lên bao bì xà lách, qua đó thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tatsuya Fujiwara hài hước kể lại lời mời mà anh nhận được: "Họ nói với tôi: Xà lách đang gặp khủng hoảng, anh có thể cho chúng tôi mượn gương mặt không?. Tôi đồng ý, nhưng không ngờ lần này lại là cho mượn gương mặt theo đúng nghĩa đen. Từ giờ tôi sẽ chờ mọi người ở quầy rau".

Diễn viên Tatsuya Fujiwara "cho mượn gương mặt" của mình theo đúng nghĩa đen.

Ban đầu, nhiều người không hiểu nam diễn viên đang ám chỉ điều gì. Chỉ đến khi những bức ảnh chụp các cây xà lách có in gương mặt của anh xuất hiện tràn ngập trên MXH, mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Hiệu ứng truyền thông đến gần như ngay lập tức. Những cây xà lách vốn có nguy cơ bị bỏ đi nay liên tục được người tiêu dùng lựa chọn, góp phần thúc đẩy doanh số và nâng cao nhận thức về tình trạng lãng phí thực phẩm.

Nhờ hiệu ứng truyền thông, xà lách này cháy hàng liên tục.

Chiến dịch thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Chiến dịch quảng bá độc đáo nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH. Dưới các bài đăng, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện, từ những lời khen dành cho sự sáng tạo của chiến dịch đến những câu đùa về việc "không nỡ ăn" cây xà lách có gương mặt nam diễn viên nổi tiếng.

"Marketing kiểu này đúng là đỉnh. Bình thường đi ngang quầy rau chẳng buồn nhìn, giờ phải dừng lại xem cho bằng được".

"Mua xà lách vì cần ăn rau thì ít, mua vì cái mặt trên bao bì thì nhiều"

"Nhật Bản đúng là không bao giờ làm mình thất vọng. Đến xà lách cũng biết cách trở nên nổi tiếng".

"Nếu cách này giúp giảm lãng phí thực phẩm thì mong nhiều nước học theo. Vừa vui vừa có ý nghĩa".

"Nhìn cây xà lách mà cứ tưởng poster phim mới của Tatsuya Fujiwara, cười xỉu luôn".

Theo thông tin được công bố, chỉ 10.000 cây xà lách phiên bản giới hạn với bao bì in gương mặt Tatsuya Fujiwara đã được phát hành trong đợt đầu tiên. Với sức hút vượt ngoài mong đợi, nhiều người dự đoán chiến dịch sẽ sớm được mở rộng nếu tiếp tục mang lại hiệu quả trong việc giảm lượng thực phẩm bị lãng phí.