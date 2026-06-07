Người dùng nên chọn Android hay iPhone nếu muốn dùng 5-6 năm?

Câu hỏi được nhiều người đặt ra là nên chọn Android hay iPhone sẽ phù hợp hơn cho vòng đời sử dụng 5-6 năm nhận được nhiều sự quan tâm.

Các yếu tố quyết định lựa chọn

Trong nhiều năm, iPhone được xem là lựa chọn hàng đầu đối với người dùng muốn gắn bó lâu dài với một thiết bị. Lợi thế lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở chính sách cập nhật phần mềm kéo dài và khả năng duy trì hiệu năng ổn định qua nhiều thế hệ.

Nhiều mẫu iPhone ra mắt từ 6-7 năm trước vẫn có thể nhận các bản vá bảo mật hoặc phiên bản iOS mới, giúp thiết bị tiếp tục tương thích với ứng dụng hiện đại, đồng thời giảm nguy cơ gặp các lỗ hổng bảo mật.

Tuy nhiên, lợi thế từng được xem là “độc quyền” của Apple đang dần bị thu hẹp khi mà trong vài năm gần đây, nhiều hãng Android lớn như Samsung hay Google đã nâng thời gian hỗ trợ phần mềm lên tới 6-7 năm đối với một số dòng sản phẩm. Nhờ đó, người dùng Android không còn phải lo lắng về việc thiết bị nhanh chóng bị bỏ rơi như trước.

Hiệu năng cũng là yếu tố quan trọng khi đánh giá khả năng sử dụng lâu dài của smartphone. Các mẫu iPhone thường được đánh giá cao nhờ sự tối ưu giữa phần cứng và phần mềm, giúp máy vẫn hoạt động mượt mà sau nhiều năm.

Trong khi đó, khoảng cách về hiệu năng giữa Android và iPhone hiện không còn quá lớn. Những mẫu smartphone Android cao cấp được trang bị chip xử lý mới nhất hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến sau 5 năm sử dụng nếu được bảo dưỡng đúng cách.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng pin mới là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến tuổi thọ thực tế của smartphone. Sau vài năm sử dụng, dung lượng pin thường suy giảm đáng kể, khiến thời gian sử dụng ngắn hơn và trải nghiệm không còn như ban đầu. Trên thực tế, cả iPhone lẫn Android đều có thể tiếp tục hoạt động tốt sau 5-6 năm nếu được thay pin đúng thời điểm, và chi phí thay pin thường thấp hơn rất nhiều so với việc mua thiết bị mới.

Một yếu tố khác thường được người dùng cân nhắc là giá trị bán lại. Đây tiếp tục là điểm mạnh của iPhone khi các mẫu máy cũ thường giữ giá tốt hơn và có thị trường giao dịch sôi động. Trong khi đó, nhiều smartphone Android mất giá nhanh hơn sau vài năm sử dụng.

Cần có cái nhìn khách quan

Tuy nhiên, việc so sánh iPhone với toàn bộ thị trường Android có thể chưa thực sự công bằng, bởi thực tế chỉ ra rằng các mẫu Android cao cấp với chính sách hỗ trợ dài hạn mang lại trải nghiệm khác biệt đáng kể so với các thiết bị giá rẻ hoặc tầm trung.

Theo các chuyên gia công nghệ, lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu của từng người dùng. Những ai ưu tiên sự ổn định, ít muốn tìm hiểu công nghệ và quan tâm đến giá trị bán lại có thể nghiêng về iPhone. Trong khi đó, người dùng muốn nhiều lựa chọn về giá, thích các tính năng mới hoặc khả năng tùy biến cao có thể tìm thấy nhiều phương án hấp dẫn trong hệ sinh thái Android.

Nhìn chung, câu trả lời cho câu hỏi smartphone nào bền hơn trong năm 2026 này không còn đơn giản như trước. Với sự cải thiện mạnh về phần mềm và phần cứng, nhiều mẫu Android cao cấp hiện đủ khả năng đồng hành cùng người dùng trong 5-6 năm. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh ổn định tổng thể và khả năng giữ giá, iPhone vẫn đang nắm giữ lợi thế nhất định.