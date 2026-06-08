iPhone gập lộ thiết kế, dự kiến chỉ có màu trắng

Sonny Dickson, được gọi là "chuyên gia rò rỉ" vì chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm Apple, đăng trên mạng xã hội X một số hình ảnh mô hình hoàn thiện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Đây được xem là cái nhìn cận cảnh và rõ ràng nhất về thiết kế của dòng sản phẩm đột phá sắp ra mắt.

Mô hình (dummy) là thiết bị không hoạt động, được dựng với độ chính xác về kích thước và kiểu dáng để gửi tới các nhà sản xuất phụ kiện như ốp lưng trước khi máy chính thức trình làng.

Mô hình iPhone Ultra được Sonny Dickson chia sẻ.

Theo hình ảnh của Dickson, iPhone gập, dự kiến mang tên Ultra, có dạng cuốn sổ với tỷ lệ màn hình 4:3. Khi mở, máy có chiều ngang rộng hơn chiều cao, một hướng đi khác biệt so với những smartphone gập hiện có trên thị trường như Samsung Galaxy Z Fold. Thông số rò rỉ trước đó cho thấy máy có màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Khi mở ra, màn hình OLED chính phía trong đạt 7,8 inch, nhỏ hơn một chút so với iPad mini.

Loạt ảnh mới cũng hé lộ nhiều chi tiết về thiết bị. Máy được cho là sở hữu khung titan với độ mỏng kỷ lục, khoảng 4,5 mm. Phím tăng giảm âm lượng chuyển lên cạnh trên. Apple sẽ loại bỏ nút Action và thay thế Face ID bằng cảm biến vân tay Touch ID tích hợp ở nút nguồn.

Mặt sau có cụm camera kép nằm ngang tương tự iPhone Air. Đèn flash được đặt dưới micro. Phần micro mặt sau cũng được thiết kế lại với 5 lỗ khoan nhỏ. Màn hình phụ phía ngoài tràn sát cạnh và bo cong nhẹ. Trong khi đó, camera selfie ở màn hình chính được đặt ở góc trên cùng bên trái.

Sonny Dickson cho biết "có vẻ Apple sẽ không đưa ra nhiều lựa chọn màu sắc. Trắng là tùy chọn duy nhất đến lúc này". Thông tin giống với tiết lộ trước đó từ Instant Digital rằng Apple đang cân nhắc bỏ phiên bản màu đen. Còn chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cũng từng nói Apple sẽ tránh màu sắc sặc sỡ trên dòng máy gập, trung thành với tông màu truyền thống.

Một số sản phẩm mang tính định hình công nghệ gần đây của hãng, như Apple Watch Ultra hay kính Vision Pro, đều chỉ có một màu khi mở bán. Mẫu iPhone X kỷ niệm 10 năm ra mắt cũng chỉ có hai màu cơ bản là bạc và xám, trước khi bổ sung màu vàng năm sau đó.

iPhone màn hình gập thế hệ đầu dự kiến được Apple công bố vào tháng 9 cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Theo Mark Gurman, mức giá khởi điểm của sản phẩm này "chắc chắn vượt ngưỡng 2.000 USD".