Vì sao đừng vội dùng điện thoại sau khi cập nhật?

Việc cập nhật phần mềm trên điện thoại đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Khi có bản cập nhật, thiết bị sẽ tự động tải xuống và cài đặt, thậm chí có thể khởi động lại theo lịch trình nếu người dùng đã bật tùy chọn này trong cài đặt.

Cập nhật hệ điều hành xong chưa hẳn đã hoàn tất.

Tuy nhiên, nếu điện thoại không tự khởi động lại sau khi cập nhật, người dùng có nên khởi động lại thiết bị không? Câu trả lời là có, mặc dù thao tác này chủ yếu áp dụng trong những trường hợp cụ thể.

Việc khởi động lại điện thoại là một cách hiệu quả để xóa các tập tin tạm thời, làm mới bộ nhớ và khởi động lại hệ thống, từ đó giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Đây cũng là lý do tại sao việc khởi động lại thường giúp khắc phục nhiều sự cố đơn giản. Nếu thắc mắc về tần suất nên khởi động lại điện thoại ngoài việc cập nhật, các chuyên gia cho biết người dùng nên thực hiện điều này khoảng mỗi tuần một lần.

Một số thao tác khác nên làm sau khi cập nhật điện thoại

Ngoài việc khởi động lại, người dùng cũng nên thực hiện một số tác vụ bảo trì khác sau khi cập nhật hệ thống. Một số cách làm tốt nhất bao gồm xóa phân vùng bộ nhớ cache, tối ưu hóa thiết bị, kiểm tra lại cài đặt để đảm bảo các lựa chọn được lưu và có thể đặt lại cài đặt mạng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những điều này chỉ áp dụng cho các bản cập nhật phần mềm hệ thống, không phải cho các bản cập nhật ứng dụng riêng lẻ.

Khởi động lại điện thoại sẽ mang lại nhiều lợi ích về bảo mật.

Trong thực tế, khởi động lại thiết bị không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn nâng cao bảo mật. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) khuyến cáo người dùng nên khởi động lại smartphone, dù là điện thoại cá nhân hay công việc, hằng tuần. Việc này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và phần mềm độc hại bằng cách dọn dẹp các ứng dụng và tiến trình chạy ngầm mà người dùng không hề hay biết. Nếu để điện thoại Android hoặc iPhone bật liên tục, thiết bị sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn.

Tóm lại, khởi động lại điện thoại là một thói quen tốt không chỉ để duy trì hiệu suất mà còn để bảo vệ an toàn cho thiết bị của người dùng. Khi gặp sự cố, hãy nhớ rằng khởi động lại máy là một giải pháp đơn giản và hiệu quả.