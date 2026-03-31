Người dùng Galaxy cũ nhận cập nhật lạ với tính năng “nửa vời”

Tuy nhiên, một tin vui đến với những người dùng sở hữu điện thoại Galaxy đời cũ hơn khi các thiết bị này cũng đang nhận được bản cập nhật phần mềm cần thiết để hoạt động với AirDrop của iPhone. Dù vậy, tính năng này vẫn chưa hoạt động hoàn toàn.

Share with Apple devices sẽ giúp điện thoại Galaxy "nói chuyện" với iPhone qua giao thức AirDrop.

Báo cáo từ một số người dùng trên Reddit chỉ ra rằng thiết bị Galaxy cũ của họ đã nhận được bản cập nhật Quick Share quan trọng mang đến khả năng hỗ trợ AirDrop. Bản cập nhật này dường như được phát hành từ Galaxy Store. Một người dùng Reddit đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy tùy chọn Share with Apple devices (tạm dịch “Chia sẻ với các thiết bị Apple”) đã xuất hiện.

Hiện tại, bản cập nhật này đang được triển khai cho các dòng điện thoại Galaxy S22, S23, S24 và S25. Nhiều người dùng phiên bản One UI 8.5 beta cũng đã báo cáo nhận được bản cập nhật này, trong khi một số người dùng Galaxy đang sử dụng phiên bản ổn định One UI 8 cũng thấy tùy chọn xuất hiện.

Tuy nhiên, vấn đề lớn là tính năng này vẫn chưa hoạt động. Người dùng có thể thấy công tắc Share with Apple devices xuất hiện để có thể bật/tắt nó, tuy nhiên chức năng này vẫn chưa hoạt động.

Việc bật/tắt tính năng Share with Apple devices là chưa thể ở thời điểm hiện tại.

Có thể Samsung và/hoặc Google cần phải kích hoạt tính năng này trên thiết bị của người dùng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian phát hành, nhưng nhiều người dự đoán khả năng mới sẽ được bổ sung trong bản nâng cấp One UI 8.5 ổn định.

Share with Apple devices xuất hiện vài tháng sau khi Google lần đầu tiên mang hỗ trợ AirDrop thông qua Quick Share đến dòng Pixel 10, sau đó tiếp tục mở rộng đến dòng Pixel 9. OPPO cũng đã xác nhận sẽ tích hợp khả năng này vào các sản phẩm chủ lực của mình. Hy vọng rằng các công ty như Motorola, Xiaomi, vivo và HONOR sẽ sớm cung cấp hỗ trợ AirDrop thông qua Quick Share.