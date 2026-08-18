Những lưu ý về cập nhật phần mềm trên các thiết bị cũ của Apple

Mới đây, danh sách các thiết bị Apple sẽ ngừng được hãng hỗ trợ phần mềm vào năm 2026 đã được công bố. Việc ngừng hỗ trợ phần mềm không có nghĩa là người dùng phải vứt bỏ chiếc iPad cũ kỹ của mình vào thùng rác vì thiết bị vẫn sẽ hoạt động bình thường. Ngay cả khi không còn nhận được các bản cập nhật iPadOS mới nhất, máy tính bảng vẫn sẽ nhận được các bản vá bảo mật trong khoảng thời gian từ 2- 4 năm sau khi ngừng hỗ trợ iPadOS.

Thiết bị ngừng được hỗ trợ phần mềm sẽ không lập tức ngưng hoạt động

Bất kể người dùng sở hữu thiết bị Apple nào, ngay khi hãng ngừng hỗ trợ phần mềm, sản phẩm đó sẽ không ngừng hoạt động. Màn hình vẫn bật sáng, bộ vi xử lý không bị hỏng hóc và pin vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho thiết bị.

iPhone 17 Series.

Tuy nhiên, Apple vẫn phát hành các bản cập nhật bảo mật cho phép những mẫu iPhone đời cũ có thể sử dụng các ứng dụng hiện hành. Ví dụ, phiên bản iOS cũ nhất nhận được bản cập nhật bảo mật trong năm nay (2026) là phiên bản dành cho các thiết bị vốn đã kết thúc vòng đời phần mềm với iOS 12. Những thiết bị này bao gồm cả iPhone 5s (ra mắt năm 2013) và iPhone 6 (ra mắt năm 2014). Chúng đã nhận được bản cập nhật gần nhất vào năm 2023. Cùng với đó, iPhone 5s (2013) và iPhone 6 (2014) đã nhận được bản cập nhật bảo mật trong năm nay.

Mặc dù bản cập nhật này (iOS 12.5.8) được phát hành vì lý do bảo mật nhưng mục đích chính chỉ là cập nhật các chứng chỉ phần mềm. Điều này giúp iPhone 5s và iPhone 6 tiếp tục hoạt động với các ứng dụng như FaceTime, iMessage cũng như duy trì khả năng kích hoạt thiết bị sau tháng 1/2027.

Các thiết bị không còn được hỗ trợ sẽ ra sao?

Mặc dù các thiết bị không còn được hỗ trợ vẫn tiếp tục hoạt động nhưng mức độ an toàn khi sử dụng sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu bạn đang sở hữu một thiết bị Apple đã ngừng được hỗ trợ phần mềm, tuyệt đối không sử dụng thiết bị đó để truy cập mạng hay thực hiện bất kỳ tác vụ nào liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm.

iPhone 5s đã nhận được bản cập nhật bảo mật trong năm nay.

Sẽ không có mẫu iPhone nào bị ngừng hỗ trợ cập nhật lên iOS 27 trong năm nay. Nếu iPhone của bạn đang chạy iOS 26, chúng cũng sẽ chạy được iOS 27. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ các dòng iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 17 và iPhone 18 mới có thể vận hành tính năng Siri AI.

Dưới đây là danh sách các thiết bị Apple sẽ ngừng được hỗ trợ phần mềm vào năm 2026:

- Apple Watch Series 6 (2020, S6 SiP)

- Apple Watch Series 7 (2021, S7 SiP)

- Apple Watch Series 8 (2022, S8 SiP)

- Apple Watch Ultra (thế hệ 1, 2022, S8 SiP)

- Apple Watch SE (thế hệ 2, 2022, S8 SiP)

- iPad Air (thế hệ thứ 3, 2019, chip A12 Bionic)

- iPad Pro 11-inch (thế hệ thứ nhất, 2018, chip A12X Bionic)

- iPad Pro 12.9-inch (thế hệ thứ 3, 2018, chip A12X Bionic)

- iPad (thế hệ thứ 8, 2020, chip A12 Bionic)iPad mini (thế hệ thứ 5, 2019, chip A12 Bionic)

- MacBook Pro (16-inch, 2019, bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 9, Intel Core i7 6 nhân, Intel Core i9 8 nhân)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, bốn cổng Thunderbolt 3, bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 10 "Ice Lake", Intel Core i5 4 nhân, Intel Core i7 4 nhân)

- iMac (2020, bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 10, Core i5 6 nhân, Core i7 8 nhân, Core i9 10 nhân)

- Mac Pro (2019, chip Intel Xeon W 8, 12, 16, 24 hoặc 28 nhân)

- Apple TV HD (2015)

- Apple TV 4K (thế hệ thứ nhất, 2017)

Lý do chính cho việc này nằm ở các yêu cầu phần cứng phục vụ sáng kiến ​​AI của Apple, mang tên Apple Intelligence. Ví dụ: iPadOS 27 yêu cầu chip A14 Bionic hoặc M1. Để tương thích với watchOS 27, Apple Watch cần được trang bị chip S9 hoặc S10 SiP. Đối với macOS 27, máy Mac không được sử dụng bộ xử lý Intel.