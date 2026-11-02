Samsung tiếp tục không nương tay trong việc châm chọc iPhone Duo

Công ty Hàn Quốc đã không ngần ngại chỉ trích sự khởi đầu đầy rắc rối của iPhone Duo trong các quảng cáo mới nhất của mình. Samsung đã chế giễu “vụ bê bối phần mềm bị lỗi” của iPhone Duo và khuyến khích khách hàng chuyển sang Galaxy Z Fold8, thể hiện sự thẳng thắn trong chiến dịch quảng bá của mình.

Chiếc Galaxy Z Fold8 có hình nền mô phỏng sự cố màn hình của iPhone Duo.

Sau khi Apple ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên, một số người dùng đã phát hiện màn hình của họ bị “nứt” với tấm nền hỏng ở giữa, cho thấy có thể có lỗi trong thiết kế bản lề của Apple. Mặc dù công ty Mỹ đang thay thế các thiết bị bị ảnh hưởng, nhưng sự cố này là một lời nhắc nhở đáng lo ngại về lần thử nghiệm đầu tiên của Apple với công nghệ phần cứng mới.

Trong một quảng cáo trên Instagram, Samsung đã khẳng định rằng “công nghệ gập không phải là điều mới mẻ đối với chúng tôi” và khuyến khích người tiêu dùng “chuyển sang Galaxy Z Fold8”. Hình ảnh kèm theo quảng cáo này mô tả rõ ràng vết nứt màn hình nổi tiếng của iPhone Duo.

Điều đáng chú ý là Apple đã có tới 8 năm để phát triển công nghệ điện thoại gập, nhưng vẫn gặp phải sự cố nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể do vật liệu không đạt yêu cầu hoặc lỗi thiết kế khiến bản lề bị gãy dưới áp lực.

Một số hình ảnh trong chiến dịch quảng bá mới của Samsung.

Các quảng cáo của Samsung không chỉ dừng lại ở đó. Tại Canada, một quảng cáo đã thể hiện sự hài hước khi nói rằng họ chỉ đang “bận gấp đồ và tiếp tục công việc của mình” giữa những tranh cãi về độ bền của sản phẩm. Tại Úc, Samsung cũng chế giễu vấn đề này với một bài đăng về “cuộc sống sẽ như thế nào khi màn hình điện thoại của bạn không bị vỡ khi mở ra”.

Thậm chí, một bài đăng từ Samsung Ả Rập Xê Út còn cho thấy hình ảnh vết nứt trên iPhone Duo xuất hiện trên Galaxy Z Fold8, trước khi tiết lộ rằng đó chỉ là hình nền. Những động thái này cho thấy Samsung đang tận dụng cơ hội để khẳng định vị thế của mình trong thị trường điện thoại gập.