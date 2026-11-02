Loạt tính năng AI được dùng phổ biến trên ứng dụng nhắn tin Zalo

Tính đến hết tháng 9/2026, Zalo đã có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tăng 4% so với cùng kỳ) và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, theo số liệu mới nhất vừa được nền tảng này công bố.

Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng lượng người dùng thường xuyên hàng tháng của Zalo qua các năm.

Các công nghệ do Zalo xây dựng hiện chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận cho những đối tượng có thể gặp rào cản trong quá trình sử dụng công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị…), đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông.

Chẳng hạn, Zalo đã phát triển các tính năng AI được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, bao gồm: Phụ đề cuộc gọi video, Sao chép chữ từ ảnh, Dịch AI, Soạn tin nhắn bằng giọng nói, Chuyển giọng nói thành văn bản, Chuyển văn bản thành giọng nói.

Đặc biệt là tính năng Phụ đề cuộc gọi video ra mắt năm 2026, giúp chuyển lời nói thành văn bản hiển thị trên màn hình cuộc gọi theo thời gian thực. Đây là tính năng dành cho nhóm người trên 60 tuổi, người bị giảm thính lực để dễ dàng theo dõi nội dung trò chuyện khi âm thanh từ đầu dây bên kia nhỏ hoặc khi kết nối không ổn định. Đến tháng 6/2026, hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi đang sử dụng tính năng này.

Tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản.

Cũng trong năm 2026, Zalo ra mắt tính năng Sao chép chữ từ ảnh, giúp trích xuất nhanh thông tin từ hình ảnh như số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, hóa đơn, giấy tờ, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm sai sót. Đến tháng 9/2026, tính năng đạt hơn 2,9 triệu người dùng hàng tháng.

Trước đó, vào năm 2025, tính năng Dịch AI được Zalo ra mắt, giúp người dùng dù không thông thạo ngôn ngữ vẫn có thể giao tiếp dễ dàng. Tháng 6/2026, tính năng được bổ sung tiếng Trung và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh. Nhờ vậy, người dùng có thể dịch tin nhắn từ người thân, bạn bè, đối tác ngay trên Zalo mà không cần chuyển sang các công cụ dịch thuật khác.

Cùng năm, Zalo ra mắt tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói, cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ những người chưa quen hoặc chưa có điều kiện thuận lợi để gõ phím trên điện thoại.

Đến cuối tháng 9/2026, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói đạt 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Các tính năng khác như: Chuyển giọng nói thành văn bản đạt 8,8 triệu, Chuyển văn bản thành giọng nói đạt 1,3 triệu và Dịch AI đạt 3,4 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.