Điện thoại Xiaomi biến thành iPhone nhờ… iOS 17

Một nhóm phát triển đã thành công trong việc chuyển đổi hệ điều hành iOS 17 của Apple sang thiết bị REDMI K90 Pro Max của Xiaomi. Dự án hiện hỗ trợ nhiều thành phần phần cứng quan trọng, bao gồm xử lý đồ họa GPU, lập lịch CPU đa lõi, tốc độ làm mới màn hình 120Hz và kết nối dữ liệu USB.

Chiếc REDMI K90 Pro Max chạy phiên bản iOS 17 do nhóm phát triển của Jiang Ling Xia Cao tham gia thực hiện.

Nhà phát triển có tên Jiang Ling Xia Cao đã công bố tiến độ dự án, xác nhận rằng phần lớn hệ thống cốt lõi của iOS 17 đã hoạt động trên REDMI K90 Pro Max. Nhóm dự định phát hành mã nguồn công khai của phiên bản iOS 17 dành cho điện thoại Android thông qua kho lưu trữ UniXNU nhằm cho phép các lập trình viên toàn cầu tham gia vào việc cải tiến tính năng và sửa lỗi.

Công việc tiếp theo của nhóm sẽ tập trung vào việc kích hoạt kết nối Wi-Fi, điều khiển độ sáng màn hình và cài đặt các gói ứng dụng IPA. Họ cũng có kế hoạch thiết lập môi trường máy chủ riêng để mở rộng các chức năng cấp hệ thống sâu hơn nếu điều kiện cho phép.

Tuy nhiên, nhiều linh kiện phần cứng ngoại vi của REDMI K90 Pro Max vẫn chưa được hỗ trợ bởi phiên bản iOS 17 đặc biệt này, bao gồm mô-đun camera, nút nguồn và âm lượng, modem liên lạc di động và loa. Điều đó có nghĩa là thiết bị vẫn chưa thể sử dụng cho các tác vụ hằng ngày trên iOS 17.

Một số hình ảnh của REDMI K90 Pro Max chạy iOS 17 được chia sẻ.

Mặc dù vậy, dự án cho thấy sự tiến bộ trong việc chạy iOS trên các smartphone không phải của Apple, ngay cả khi vẫn còn nhiều thách thức lớn cần vượt qua trước khi đạt được khả năng sử dụng đầy đủ. Người dùng quan tâm có thể theo dõi quá trình phát triển và xem mã nguồn khi nó được phát hành chính thức dưới dạng mã nguồn mở tại kho UniXNU.

Điều thú vị là người dùng có thể kiểm tra trạng thái cập nhật và phiên bản ứng dụng hệ thống cho thiết bị Xiaomi thông qua ứng dụng MemeOS Enhancer trên Google Play, mặc dù dự án này hoạt động độc lập với các bản cập nhật chính thức của Xiaomi.