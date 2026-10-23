Apple mở bán linh kiện tự sửa chữa cho iPhone 18 Pro và Mac Studio

Chương trình tự sửa chữa Self Service Repair của Apple vừa được mở rộng, bổ sung thêm danh mục sản phẩm với các thiết bị mới ra mắt. Người dùng tại các khu vực hỗ trợ hiện có thể tiếp cận nguồn linh kiện chính hãng để tự khắc phục các sự cố phần cứng.

Cửa hàng Self Service Repair hiện cung cấp đầy đủ linh kiện cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Khách hàng có thể đặt mua các bộ phận như mặt kính lưng, pin, loa ngoài, loa thoại, hệ thống camera, màn hình, khung máy, camera trước, bo mạch chủ, micro chính, khay SIM và động cơ Taptic Engine.

Ngoài linh kiện, Apple cũng cung cấp danh sách các dụng cụ cần thiết cho quá trình sửa chữa, bao gồm dao cắt keo, cốc hút, đầu dò nylon, dụng cụ tháo keo, tua vít lực và ốc vít. Người dùng có thể mua riêng các công cụ này hoặc thuê bộ dụng cụ chuyên dụng trong thời gian bảy ngày với chi phí 49 USD (khoảng 1.26 triệu đồng).

Giá linh kiện thay thế dao động tùy thuộc vào từng bộ phận và model thiết bị. Cụ thể, mô-đun camera có giá 249 USD (khoảng 6.44 triệu đồng), tương đương với thế hệ trước, mặc dù iPhone 18 Pro tích hợp hệ thống khẩu độ biến thiên mới. Khi gửi trả lại cụm camera cũ cho Apple, người dùng sẽ nhận được khoản tín dụng 59.76 USD (khoảng 1.55 triệu đồng), giúp giảm giá thực tế xuống còn 189.24 USD (khoảng 4.89 triệu đồng).

Màn hình thay thế có giá 329 USD (khoảng 8.5 triệu đồng) cho bản Pro và 379 USD (khoảng 9.8 triệu đồng) cho bản Pro Max, với khoản tín dụng hoàn lại lần lượt là 16.45 USD (khoảng 425 ngàn đồng) và 18.95 USD (khoảng 490 ngàn đồng). Pin cho cả hai mẫu máy được định giá 129 USD (khoảng 3.33 triệu đồng) kèm mức tín dụng 61.92 USD (khoảng 1.6 triệu đồng), tuy nhiên linh kiện pin cho phiên bản Pro Max hiện vẫn chưa có sẵn.

Ngoài điện thoại, danh mục sửa chữa tự phục vụ cũng được mở rộng sang các dòng máy tính Mac trang bị chip thế hệ mới. Cụ thể, các mẫu Mac Studio sử dụng chip M5 Max và M5 Ultra có sẵn linh kiện thay thế từ cổng Thunderbolt, USB-C, quạt tản nhiệt, loa, mô-đun SSD, bo mạch chủ cho đến bộ nguồn. Trong khi đó, danh mục dành cho dòng Mac mini tích hợp chip M6 và M5 Pro có phần gọn hơn nhưng vẫn bao gồm các linh kiện cốt lõi như quạt tản nhiệt, loa, bo mạch chủ và bộ nguồn.

Chương trình này đi kèm với các sách hướng dẫn sửa chữa chính thức, cung cấp quy trình từng bước cho từng linh kiện có thể thay thế, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác sửa chữa.