7 thứ sẽ giúp iPhone Duo 2 thành công hơn iPhone Duo đầu tiên

Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone Duo cuối cùng đã xuất hiện. Dù nhận được phản hồi tích cực, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple này vẫn chưa phải là một thiết bị hoàn hảo. iPhone Duo chắc chắn là một bước khởi đầu xuất sắc nhưng vẫn còn những điểm cần được cải thiện.

Mặc dù Apple khó có thể thay đổi những hạn chế hiện tại nhưng điều này lại mở ra nhiều cơ hội nâng cấp cho phiên bản kế nhiệm – iPhone Duo 2. Với nhu cầu cực lớn đối với dòng điện thoại màn hình gập này, chắc chắn Apple sẽ muốn sớm tung ra thế hệ tiếp theo.

Dưới đây là 7 cải tiến được công chúng kỳ vọng Apple sẽ thực hiện trên iPhone Duo 2.

1. Bổ sung Face ID

Một trong những điểm gây thất vọng nhất trên iPhone Duo chính là sự vắng mặt của Face ID. Đây là tính năng tiêu chuẩn trên các dòng flagship của Apple suốt gần một thập kỷ qua. Việc thiếu vắng Face ID cũng đi ngược lại với khẳng định lâu nay của Apple rằng đây là hệ thống bảo mật an toàn hơn nhiều so với Touch ID.

iPhone Duo không có Face ID.

Chưa rõ lý do tại sao Face ID lại không xuất hiện trên mẫu điện thoại gập này nhưng tin vui là phiên bản kế nhiệm nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt đặc trưng của Apple. Theo Mark Gurman, Apple đã bắt đầu thử nghiệm một phiên bản iPhone Duo tích hợp Face ID với cảm biến được đặt ẩn dưới màn hình.

2. Bổ sung ống kính tele

Apple vốn nổi tiếng với những chiếc điện thoại có camera xuất sắc. Dù iPhone Duo cung cấp khả năng zoom với "chất lượng quang học" thông qua camera chính nhưng điều đó vẫn không thể thay thế cho một ống kính tele chuyên dụng. Qua kiểm chứng và so sánh với iPhone 18 Pro Max, chất lượng ảnh chụp phóng to trên iPhone Duo kém hơn đáng kể.

iPhone Duo chưa có camera tele.

Việc trang bị ống kính tele cho một chiếc điện thoại gập màn hình lớn là hoàn toàn khả thi. Mẫu điện thoại màn hình gập của Xiaomi sở hữu hệ thống ba camera, trong đó có ống kính tele 50MP với khả năng zoom quang học 3x. Nếu Xiaomi làm được, Apple cũng có thể; điều này sẽ giúp nâng tầm khả năng nhiếp ảnh của iPhone Duo 2 vượt xa những gì đang có hiện nay.

3. Tối ưu hóa ứng dụng tốt hơn

Một trong những vấn đề lớn nhất của iPhone Duo là khả năng tối ưu hóa ứng dụng còn rất hạn chế. Đây không hẳn là lỗi của riêng Apple; nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc các nhà phát triển đã quá quen với các kích thước màn hình và tỷ lệ khung hình cố định trong nhiều năm qua. Do đó, iPhone Duo vô tình rơi vào thế bất lợi.

iPhone Duo vẫn chưa tối ưu hiển thị.

Dù đã có nhiều ứng dụng được tối ưu hóa, nhnhiều ứng dụng khác chưa làm được điều này và tình trạng đó cần phải thay đổi nhanh chóng.

Vì vậy, Apple cần thúc đẩy các nhà phát triển tối ưu hóa ứng dụng tốt hơn trước khi iPhone Duo 2 ra mắt. Suy cho cùng, hệ sinh thái khép kín (walled garden) của Apple sẽ có ý nghĩa gì nếu hãng không thể yêu cầu các nhà phát triển hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các thiết bị của mình?

4. Màu sắc tốt hơn

Do sử dụng lớp phủ nano (nano-texture), màu sắc hiển thị trên iPhone Duo trở nên nhạt hơn nhiều so với kỳ vọng của người dùng.

Ảnh minh họa.

Dù vấn đề này xuất phát từ lớp phủ nano có tác dụng tán xạ ánh sáng, Apple cần phải giải quyết triệt để trong các thế hệ tiếp theo. Màn hình là một trong những thành phần quan trọng nhất của điện thoại màn hình gập và việc tung ra một thiết bị đắt đỏ với màn hình lớn có màu sắc nhạt nhòa là một điểm trừ đáng kể.

5. Thiết kế nhẹ hơn

iPhone Duo là một thiết bị khá nặng với trọng lượng 254 gram, đây chính là chiếc iPhone nặng nhất mà Apple từng sản xuất. Ngược lại, Galaxy Z Fold8 Ultra dù có kích thước lớn hơn chỉ nặng 215 gram, Galaxy Z Fold8 chỉ nặng 201 gram. Với một công ty luôn tự hào về triết lý thiết kế tinh tế như Apple, đây là điều cần phải thay đổi.

iPhone Duo còn khá dày.

Ít nhất, việc giảm bớt trọng lượng sẽ giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi cầm nắm và sử dụng.

6. Khả năng đa nhiệm tốt hơn

Một trong những điểm trừ lớn nhất về iPhone Duo là khả năng đa nhiệm - iPhone Duo chỉ hỗ trợ chia màn hình cho hai ứng dụng ở chế độ màn hình ngang (landscape), việc thiết lập đa nhiệm ở chế độ màn hình dọc (portrait) cũng không dễ dàng.

Ảnh minh họa.

Nếu Apple muốn đảm bảo người dùng có thể tận dụng tối đa không gian màn hình lớn để làm việc khi cần, iPhone Duo 2 chắc chắn phải cải thiện đáng kể trải nghiệm đa nhiệm.

7. Chế độ máy tính để bàn (Desktop mode)

Tương tự, đã đến lúc Apple cần triển khai một chế độ máy tính để bàn (desktop mode) thực thụ trên tất cả các dòng iPhone — đặc biệt là iPhone Duo. Hiện tại, iOS chỉ dừng lại ở tính năng phản chiếu màn hình (screen mirroring), khác biệt hoàn toàn với trải nghiệm tối ưu trên màn hình lớn mà Samsung DeX hay hệ điều hành Android của Google mang lại.

iPhone Duo.

Dù đây là một nhu cầu khá đặc thù — nhất là khi Apple luôn muốn người dùng chọn mua các dòng máy Mac nhưng vẫn vẫn là 1 giải pháp thay thế khá tiện lợi.

Ngay cả chiếc iPhone nặng nhất mà Apple từng sản xuất vẫn có tính di động cao hơn so với máy tính xách tay (hay iPad) và việc bổ sung chế độ máy tính để bàn sẽ giúp thiết bị này trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết.