5 thứ khiến fan Android ngưỡng mộ khi chuyển sang iPhone 18 Pro Max

Về ngoại hình, iPhone 18 Pro Max không khác gì phiên bản tiền nhiệm nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều cải tiến mới: hệ thống camera được bổ sung các tính năng thú vị, chip A20 Pro sở hữu kiến ​​trúc mới cùng hệ thống tản nhiệt hoàn toàn khác biệt, viên pin lớn hơn đi kèm tốc độ sạc nhanh hơn và hệ điều hành iOS 27 cũng mang đến một vài thay đổi về giao diện người dùng (UI).

iPhone 18 Pro Max có giá bán từ 41,99 triệu đồng.

Dưới đây là 5 điểm khiến iPhone 18 Pro Max thực sự nổi bật và khác biệt so với các đối thủ Android.

1. Camera đầy phong cách

Rõ ràng, khẩu độ biến thiên là điểm nhấn đáng chú ý nhất trên hệ thống camera của iPhone 18 Pro Max. Khả năng tùy chỉnh thủ công khẩu độ từ f/1.48 đến f/4.0 mang lại sự linh hoạt cao hơn, đặc biệt là trong các điều kiện thiếu sáng.

Cận cảnh camera iPhone 18 Pro Max.

Một điểm khác được các chuyên gia đánh giá cao là các tùy chọn điều khiển thủ công; khả năng tùy chỉnh tốc độ màn trập, độ phơi sáng và cân bằng trắng. Các "phong cách nhiếp ảnh" (photographic styles) có thể được điều chỉnh ngay cả sau khi đã chụp xong; điều này giúp việc thay đổi tông màu của bức ảnh trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chất lượng hình ảnh trên iPhone 18 Pro Max chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với năm ngoái và ngang ngửa với Galaxy S26 Ultra cùng Pixel 11 Pro XL. Các mẫu flagship từ Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế vượt trội trong lĩnh vực này nhờ sử dụng các mô-đun camera độ phân giải cao kết hợp với thuật toán xử lý hình ảnh được cải tiến toàn diện. Dù vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ lợi thế về khả năng quay video.

2. Mặt kính Liquid Glass bản gốc

Apple đã giới thiệu Liquid Glass vào năm ngoái và iOS 27 mang đến nhiều tinh chỉnh về trải nghiệm người dùng, bao gồm một thanh trượt cho phép điều chỉnh mức độ hiệu ứng trong suốt.

iPhone 18 Pro Max.

Nếu yêu thích vẻ ngoài của Liquid Glass và muốn trải nghiệm trên điện thoại Android, điện thoại Oppo, Vivo và Xiaomi đều đang sao chép phong cách thẩm mỹ của Apple trên các giao diện tùy biến dựa trên Android 17; cụ thể là ColorOS 17, OriginOS 7 và HyperOS 4 đều đã tích hợp các hiệu ứng trong suốt. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ giới hạn ở phần thông báo và các ứng dụng gốc.

3. Chip A20 Pro tạo nên một thách thức lớn

Con chip A20 Pro năm nay không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp theo thế hệ; việc chuyển sang tiến trình 2nm đã mang lại những cải thiện đáng kể trên mọi phương diện. Trên Geekbench, các chuyên gia đánh giá ghi nhận điểm số đơn nhân tăng 19% và điểm số đa nhân tăng 22% so với con chip A19 Pro của năm ngoái; đây hiện là nền tảng di động nhanh nhất trên thị trường.

iPhone 18 Pro Max có hiệu năng mạnh mẽ.

Ngoài ra, những tinh chỉnh trong kiến ​​trúc bộ nhớ với DRAM giờ đây được đặt ngay cạnh đế silicon (silicon die) giúp thiết kế tổng thể của con chip trở nên hiệu quả hơn nhiều. Thay đổi này cho phép hãng áp dụng một hệ thống tản nhiệt mới trong đó buồng hơi (vapor chamber) được đặt trực tiếp phía trên chip A20 Pro.

Quan trọng hơn cả, điều này tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong quá trình sử dụng hàng ngày: iPhone 18 Pro Max duy trì hiệu năng ổn định tốt hơn nhiều mà không bị quá nóng. Đây vốn là vấn đề nan giải trên các điện thoại Android trong 15 tháng qua — đặc biệt là với Snapdragon 8 Elite Gen 5.

4. Thời lượng pin khá "trâu"

Không giống như các mẫu flagship Android, iPhone 18 Pro Max không sử dụng pin silicon-carbon. Dù vậy, viên pin 5.391mAh vẫn lớn hơn 10% so với phiên bản năm ngoái, mang lại thời lượng sử dụng tổng thể tốt hơn nhiều. Một phần lớn nhờ vào hiệu suất được tối ưu hóa từ tiến trình 2nm, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng iPhone 18 Pro Max thoải mái trong hơn một ngày.

iPhone 18 Pro Max có pin cực "trâu".

Thêm vào đó, tốc độ sạc cũng nhanh hơn; người dùng đã có thể sạc đầy pin cho iPhone 18 Pro Max trong chưa đầy một giờ khi sử dụng bộ sạc USB PD 3.2 công suất 100W.

Ngoài ra, công nghệ Qi 2.2 được tích hợp sẵn giúp việc sử dụng iPhone 18 Pro Max với bất kỳ bộ sạc hoặc sạc dự phòng chuẩn Qi 2.2 nào trở nên vô cùng thuận tiện.

Mặc dù thời lượng pin không kéo dài ấn tượng như các mẫu điện thoại sử dụng pin silicon-carbon dung lượng cực lớn — chẳng hạn như Find X9 Ultra hay Vivo X300 Ultra nhưng thiết bị này vẫn thể hiện khả năng cạnh tranh ngang ngửa với Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 Pro XL.

5. Thiết kế quá đẹp

iPhone 18 Pro Max có kích thước tương đương với phiên bản tiền nhiệm nên người dùng có thể sử dụng các loại ốp lưng của iPhone 17 Pro Max cho thiết bị này. Máy nặng hơn 16g do được trang bị viên pin lớn hơn nhưng cảm giác cầm nắm trên tay gần như không thay đổi.

iPhone 18 Pro Max (trái) và iPhone 17 Pro Max (phải).

Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc vẫn không ngừng thử nghiệm với nhiều kiểu dáng và chất liệu hoàn thiện khác nhau. Chẳng hạn, Xiaomi 17 Ultra có ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với thế hệ trước; tương tự là mẫu Find X9 Ultra với mặt lưng bọc da nhân tạo, Vivo X300 Ultra với thiết kế mặt kính khắc họa tiết hai tông màu.

Điểm khác biệt duy nhất trên iPhone 18 Pro Max năm nay nằm ở phần Dynamic Island: cảm biến hồng ngoại (IR) đã được ẩn dưới màn hình, giúp phần khuyết này trở nên gọn gàng và tinh giản hơn. Dù vẫn lớn hơn so với các kiểu thiết kế đục lỗ trên điện thoại Android nhưng chi tiết này đã bớt gây chú ý hơn so với phiên bản trước đó.

Hiện tại, việc chuyển đổi sang iOS (hoặc ngược lại) vào năm 2026 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều này không chỉ đơn thuần là mua một chiếc điện thoại mới; người dùng còn cần cân nhắc đến các phụ kiện, các gói đăng ký dịch vụ kỹ thuật số và toàn bộ hệ sinh thái đi kèm.