iPhone 18 Pro Max thua hẳn trước iPhone Duo

Tại nhiều thị trường, iPhone 18 Pro Max đang khá được ưa chuộng. Tại nhiều quốc gia, thời gian dự kiến ​​giao hàng cho phiên bản rẻ nhất là từ hai đến ba tuần - lâu hơn so với một đến hai tuần đối với iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, mức độ phổ biến này vẫn còn khiêm tốn nếu đặt cạnh iPhone Duo - đã bị đẩy lùi thời gian giao hàng sang tận năm sau chỉ sau một giờ mở đặt trước.

iPhone 18 Pro Max.

Chiếc iPhone 18 Pro Max đã đến tay nhiều iFan sau gần một tháng chờ đợi. Vấn đề là ngay khi thiết lập xong, nhiều người bỗng thấy bối rối, đặc biệt là khi thử trải nghiệm tính năng khẩu độ biến thiên và quan sát các lá khẩu di chuyển trên ống kính camera.

Ngược lại, iPhone Duo là sản phẩm được rất nhiều người mong đợi, dù họ chấp nhận phải đánh đổi một vài yếu tố. Tại sao? Bởi đây là một thứ hoàn toàn mới mẻ mà Apple chưa từng thực hiện trước đây — ngay cả khi những chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thị trường hiện đã xuất hiện từ khá lâu.

iPhone 18 Pro Max thực sự mang lại những gì?

Xét về mặt kỹ thuật, iPhone 18 Pro Max rõ ràng vượt trội hơn iPhone 17 Pro Max. Các bài kiểm tra của 9to5Mac cho thấy chip A20 Pro giúp thiết bị mạnh mẽ hơn đáng kể, đồng thời thời lượng pin cũng dài hơn nửa tiếng so với mẫu flagship năm ngoái. Tốc độ sạc cũng nhanh hơn rõ rệt nhờ khả năng sạc có dây 60W.

iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây không phải là những nâng cấp mà người dùng có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Dù chúng giúp trải nghiệm sử dụng iPhone 18 Pro Max trở nên tốt hơn thì vẫn thiếu đi yếu tố khiến người dùng cảm thấy hào hứng, phấn khích khi cầm trên tay và tận hưởng chiếc điện thoại này.

Với những ai đang dùng iPhone 17 Pro Max, ngoài sự khác biệt dễ nhận thấy về trọng lượng, người dùng gần như không thể phân biệt được hai chiếc điện thoại này.

Dù Apple đã thực hiện vài cải tiến đáng kể trên iPhone 18 Pro Max và bổ sung những tính năng camera mới thì sự thật vẫn không thay đổi: thiết bị này giống một chiếc "iPhone 17S" hơn là một chiếc "iPhone 18 Pro". iPhone 18 Pro Max chỉ là một phiên bản lặp lại của những gì đã cũ. Nói cách khác, đây là một bản nâng cấp cực kỳ nhàm chán.

Phải thừa nhận rằng các thay đổi về phần mềm đóng vai trò quan trọng đối với khả năng hoạt động của iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, iOS 27 không dành riêng cho các mẫu iPhone mới nhất – chúng đã có mặt trên các dòng iPhone cũ từ vài tuần. Vì vậy, đây không thực sự là một điểm nhấn đáng giá để thuyết phục người dùng.

Ngược lại, iPhone Duo lại là một loại thiết bị hoàn toàn mới mà Apple chưa từng sản xuất trước đây. Tất nhiên, "siêu phẩm" này có thể sẽ không gây ấn tượng với những người đam mê điện thoại màn hình gập. Nhưng đối với những người chưa từng rời khỏi hệ sinh thái Apple, đây thực sự là một thiết bị mang tính đột phá và hoàn toàn mới lạ.