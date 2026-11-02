Liên Quân Mobile: Các anh tài tranh 6,65 tỷ đồng tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2026

Vòng Chung kết Quốc gia Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự góp mặt của ba đội tuyển Saigon Phantom, FPT Polytechnic và Boom Esports. Các đội sẽ cạnh tranh ở những trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch của mùa giải.

Đấu Trường Danh Vọng là giải đấu nổi tiếng với tựa game Liên Quân Mobile.

Theo thông tin từ ban tổ chức, trận đấu mở màn trong ngày 7/11 là chung kết nhánh thua giữa Saigon Phantom và Boom Esports. Đội giành chiến thắng sẽ tiếp tục bước vào Chung kết tổng, đối đầu với FPT Polytechnic để tranh chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026.

Sự góp mặt của ba đội tuyển tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở giai đoạn quyết định của giải đấu. Trong đó, FPT Polytechnic đang chờ đối thủ tại trận Chung kết tổng, còn Saigon Phantom và Boom Esports phải vượt qua trận đấu loại trực tiếp để giành quyền đi tiếp.

Được biết, tổng giải thưởng của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 lên đến 6.650.000.000 VNĐ (khoảng hơn 256.000 USD), là mức giải thưởng kỷ lục đánh dấu chặng đường 10 năm của Liên Quân Mobile chuyên nghiệp tại Việt Nam

Bên cạnh các trận đấu chuyên nghiệp, chương trình còn có những màn trình diễn Rap/Hip-hop song song với diễn biến trên sân khấu thi đấu. Hoạt động này kết hợp thể thao điện tử với âm nhạc, tạo thêm không gian tương tác cho cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile.

Sau đó, vào ngày 8/11, chương trình tiếp tục với đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest. Sự kiện có sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, trong đó có Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và Da LAB.