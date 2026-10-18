So kè khả năng nhiếp ảnh của iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra

Mặc dù trong màn so tài tổng thể giữa iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra, phần thắng đã nghiêng về phía Apple nhưng bài viết này chỉ tập trung hoàn toàn vào hiệu suất camera của chúng.

iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Galaxy S26 Ultra đã giữ vững vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian của năm, vượt qua những "đối thủ" nặng ký như Pixel 11 Pro XL và OnePlus 15. Thành tích này phần lớn nhờ vào hệ thống bốn camera: cảm biến chính 200MP, ống kính siêu rộng 50MP, ống kính tele 10MP với khả năng zoom quang học 3x và ống kính tiềm vọng 50MP với khả năng zoom quang học 5x cùng với camera selfie 12MP ở mặt trước.

Trong khi đó, với iPhone 18 Pro Max, Apple một lần nữa đẩy giới hạn của nhiếp ảnh điện toán và phần cứng lên một tầm cao mới. Điểm đáng chú ý là camera chính 48MP được trang bị cơ chế khẩu độ thay đổi (mechanical variable aperture), cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng tốt hơn. Các ống kính còn lại bao gồm camera siêu rộng 48MP, camera tele 48MP với khả năng zoom quang học 4x và camera trước 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage.

Mặc dù khẩu độ thay đổi thực sự mang lại hiệu ứng xóa phông tự nhiên nhưng trong bài kiểm tra với 200 bức ảnh giữa iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra, các chuyên gia sẽ chỉ tập trung vào kết quả thu được khi chụp cùng một khung cảnh ở chế độ tự động. Dưới đây là kết quả.

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Chụp ban ngày

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Ngay cả khi chưa đi sâu vào các chi tiết, các chuyên gia đã bị thu hút bởi bức ảnh chụp bằng Galaxy S26 Ultra — chủ yếu là nhờ cách thiết bị này cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, tạo nên một tổng thể bức ảnh tươi sáng và nổi bật hơn. iPhone 18 Pro Max vẫn cho chất lượng hình ảnh tuyệt vời dù thiên về độ tương phản cao hơn, khiến ảnh có phần tối hơn một chút.

Người chiến thắng: cả hai thiết bị.

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Màu sắc

Trong các bức ảnh chụp khu vực trưng bày hoa tại Whole Foods, điểm dễ nhận thấy nhất là cách Galaxy S26 Ultra đẩy độ bão hòa màu lên rất cao. Những bông hoa cẩm chướng màu đỏ tươi và tím là minh chứng rõ nhất: chúng tạo nên một khung cảnh bắt mắt nhưng lại không phản ánh đúng thực tế màu sắc bên ngoài.

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Vì lý do này, iPhone 18 Pro Max giành chiến thắng thuyết phục nhờ khả năng tái tạo màu sắc chân thực hơn. Các tông màu tự nhiên trên toàn bộ bố cục hoa tạo nên vẻ cân bằng, sát với thực tế.

Người chiến thắng: iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Ảnh toàn cảnh (Panorama)

Cả hai điện thoại đều có thể chụp ảnh toàn cảnh bằng camera chính hoặc camera góc siêu rộng nhưng các chuyên gia tập trung vào camera chính vì chúng mang lại kết quả tự nhiên hơn nhiều.

Việc chụp ảnh toàn cảnh trên cả hai thiết bị đều rất dễ dàng nhưng iPhone 18 Pro Max chiếm ưu thế nhờ độ chi tiết vượt trội, khả năng kiểm soát phơi sáng tốt và dải tương phản động (dynamic range) ấn tượng hơn.

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Mặc dù Galaxy S26 Ultra tạo ra những bức ảnh sáng, bắt mắt với màu sắc sống động, nhưng các chi tiết bề mặt trong khung hình lại quá mịn, thiếu đi độ chân thực.

Người chiến thắng: iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Ảnh selfie

Ảnh chụp iPhone 18 Pro Max tăng thêm một chút độ bão hòa trong khi Galaxy S26 Ultra cho tông màu hơi trầm hơn.

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Ngoài ra, camera 18MP với tính năng Center Stage trên iPhone mang lại góc nhìn rộng hơn đáng kể — một điểm cộng khi chụp ảnh selfie nhóm. Đồng thời, iPhone cũng thể hiện độ chi tiết và sắc nét vượt trội trên toàn bộ khung hình, từ các đường nét trên khuôn mặt cho đến kết cấu vải trên chiếc áo.

Người chiến thắng: iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Chụp cận cảnh (Macro)

Khi đưa cả hai ống kính lại gần một bó hoa vàng rực rỡ, Galaxy S26 Ultra cho ảnh sắc nét hơn hẳn ngay cả trước khi phóng to và khi phóng to lên, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt.

Khi quan sát phần nhụy hoa ở trung tâm, các chi tiết nhỏ trên Galaxy S26 Ultra sắc nét và rõ ràng hơn nhiều, mặc dù máy có xu hướng làm mềm nhẹ kết cấu của những cánh hoa bên ngoài.

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Ngược lại, iPhone 18 Pro Max cho tông màu mềm mại hơn nhưng phần nhụy hoa ở trung tâm lại hơi thiếu rõ nét. Một trong những thách thức khi chụp macro là lấy nét chính xác vào điểm mong muốn; Galaxy S26 Ultra cho kết quả ổn định hơn nhiều.

Người chiến thắng: Galaxy S26 Ultra

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Thu phóng (Zoom)

Trong bài kiểm tra, cả hai chiếc điện thoại đều được hướng về phía đường W 41st Street và lấy nét vào một biển báo đỗ xe ở phía bên kia đường — kết quả cho thấy Galaxy S26 Ultra chiếm ưu thế rõ rệt ở các khoảng cách zoom xa hơn.

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Ở mức zoom 4x, iPhone 18 Pro Max tận dụng ống kính tele 4x để mang lại hình ảnh sắc nét và rõ ràng hơn, thể hiện rõ các dòng chữ trên biển báo đỗ xe nằm ngay phía trên chiếc xe cứu thương. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra lại sử dụng phương pháp cắt ảnh (crop) từ ống kính zoom quang học 3x, dẫn đến các chi tiết hiển thị kém sắc nét hơn.

Khi chuyển sang mức zoom 8x, ống kính tiềm vọng 50MP với khả năng zoom quang học 5x trên Galaxy S26 Ultra thực sự vượt trội so với iPhone. Các dòng chữ trên biển báo đường phố qua ống kính của Galaxy S26 Ultra có độ tương phản rõ nét hơn và giữ lại được nhiều chi tiết bề mặt hơn.

Cuối cùng, sự khác biệt trở nên rõ rệt nhất ở mức zoom 40x: Galaxy S26 Ultra hiển thị các ký tự in một cách tách bạch, sắc nét — điều này có được nhờ các thuật toán xử lý hình ảnh giúp tăng độ nét cho bức ảnh. Ngược lại, iPhone 18 Pro Max cho ra hình ảnh có độ chi tiết thấp hơn.

Người chiến thắng: Galaxy S26 Ultra

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Chụp trong điều kiện thiếu sáng

Không gì chứng minh giá trị thực sự của camera trên điện thoại rõ ràng hơn khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng và ở khía cạnh này, Apple đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo các chuyên gia, yếu tố then chốt chính là khẩu độ f/1.48 lớn hơn trên camera chính của máy.

So sánh ảnh chụp iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải).

Trong cảnh này, iPhone 18 Pro Max đã giành chiến thắng thuyết phục nhờ độ phơi sáng vượt trội, chi tiết vùng tối rõ nét hơn cùng độ sắc nét tổng thể ấn tượng. iPhone 18 Pro Max tái tạo chi tiết sắc nét hơn hẳn, đồng thời xử lý vùng tối với độ phơi sáng chuẩn xác, mang lại sự cân bằng hài hòa cho toàn bộ bức ảnh.

Với Galaxy S26 Ultra, việc khóa lấy nét trong điều kiện này khó khăn hơn; kết quả là các chi tiết tinh vi trên thân cây trông khá mờ nhạt. Ngoài ra, thiết bị này cũng không kiểm soát tốt luồng sáng mạnh từ các đèn LED ở hậu cảnh, dẫn đến việc toàn bộ phần còn lại của khung hình bị thiếu sáng.

Người chiến thắng: iPhone 18 Pro Max

Kết luận

Sau khi chụp hơn 200 bức ảnh với mỗi thiết bị, có thể khẳng định rằng iPhone 18 Pro Max chính là người chiến thắng rõ ràng trong cuộc so tài nhiếp ảnh này.

Dù Samsung đã nỗ lực hết mình nhưng vị thế dẫn đầu của hãng cuối cùng cũng đã khép lại. Dù Apple vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện nhưng xét trên tổng thể, iPhone 18 Pro Max là một chiếc điện thoại có hệ thống camera tinh tế và toàn diện hơn.

Một điểm quan trọng không kém là sự bổ sung tính năng "Pro Controls" (Điều khiển chuyên nghiệp) đã tạo ra sự cân bằng, mang đến cho người dùng khả năng tùy chỉnh chi tiết - chưa có trên dòng flagship của Samsung trong suốt những năm qua.