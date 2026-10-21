Diện mạo iPhone 18 bất ngờ xuất hiện

Những hình ảnh mới xuất hiện đã hé lộ diện mạo có thể đến với iPhone 18, mẫu iPhone tiêu chuẩn mà Apple dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau. Mặc dù trông có vẻ như được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng ít nhiều nó có thể tạo ra sự hứng thú cho người hâm mộ.

Theo thông tin rò rỉ, iPhone 18 có thể sẽ áp dụng thiết kế camera sau rộng hơn. Những hình ảnh cho thấy cụm camera được bố trí nằm ngang, khác biệt so với cách bố trí camera kép dọc quen thuộc của iPhone 17. Cụ thể, hai camera vẫn được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc bên trong cụm camera rộng hơn, đi kèm với đèn flash và các cảm biến bổ sung. Nếu thiết kế này trở thành hiện thực, nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể về mặt hình ảnh cho dòng iPhone tiêu chuẩn của Apple.

Ngoài ra, những hình ảnh cũng cho thấy các tùy chọn màu sắc như bạc, hồng và xanh đậm. Tuy nhiên, những màu sắc này vẫn chưa được xác nhận. iPhone 18 dự kiến giữ lại hệ thống camera kép với camera chính 48 MP và camera siêu rộng 48 MP, nhưng không có camera tele chuyên dụng.

Apple được cho là đang thay đổi lịch trình ra mắt iPhone truyền thống. Theo đó, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và Duo màn hình gập sẽ được phát hành vào mùa thu năm 2026, trong khi mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Báo cáo từ trang MyDrivers cho biết, việc sản xuất mẫu tiêu chuẩn có thể bắt đầu vào cuối tháng 11 tới đây.

Các thông số kỹ thuật được đồn đoán cho iPhone 18 bao gồm chip A20, RAM 9 GB, hệ điều hành iOS 27, bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB, camera trước 18 MP, khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68, cùng modem C2. Tuy nhiên, những chi tiết này vẫn chưa được xác nhận. Việc trì hoãn sản xuất có thể giúp Apple quản lý chi phí linh kiện, giảm áp lực sản xuất và dàn trải các đợt ra mắt iPhone trong suốt cả năm.