iPhone Duo chính thức được mở bán toàn cầu, có Việt Nam

Sáng 23/10, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã mở bán iPhone Duo.

iPhone Duo đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia phân khúc điện thoại màn hình gập, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa một chiếc điện thoại thông minh và không gian hiển thị rộng hơn phục vụ nhu cầu giải trí, làm việc.

Sản phẩm được trang bị hai màn hình OLED với tần số quét lên tới 120Hz, bao gồm màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch. Thiết kế này cho phép người dùng sử dụng thiết bị như một chiếc iPhone thông thường khi gập lại và mở rộng không gian hiển thị khi cần xem nội dung, xử lý công việc hoặc thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

iPhone Duo sử dụng chip Apple A20 Pro, hướng tới khả năng xử lý mạnh mẽ, tối ưu các tác vụ đa nhiệm và hỗ trợ những tính năng Apple Intelligence. Hệ thống camera 48MP Dual Fusion kết hợp cùng thiết kế gập mở ra nhiều cách chụp ảnh và quay video linh hoạt hơn. Người dùng có thể tận dụng các góc gập của thiết bị để bố trí khung hình và ghi lại nội dung mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào phụ kiện hỗ trợ.

Bên cạnh đó, iPhone Duo được trang bị iOS 27 với khả năng hỗ trợ đa nhiệm, Split View và các tính năng AI, giúp người dùng khai thác hiệu quả không gian màn hình lớn.