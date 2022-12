Vì sao Apple sẽ không sản xuất iPhone tại Mỹ?

Báo cáo cho biết, việc TSMC gia nhập thị trường Mỹ không có nghĩa là Apple sẽ sản xuất iPhone tại Mỹ. Trên thực tế, ngay cả những con chip mà nhà máy TSMC ở Arizona sản xuất cũng không được sử dụng trong iPhone bởi lẽ nhà máy này sẽ sản xuất “chip” cho Apple mà không phải là chip M-series hay A-series cho iPhone và Mac.

Cơ sở này đã được hoàn thành vào đầu năm nay và dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào năm 2024. Dự án Giai đoạn 1 hiện tại có chi phí 12 tỷ USD. Nhưng nó cũng không đủ tiên tiến để tạo ra chip cao cấp của Apple.

Nhà phân tích ngành, Ben Thompson, đã viết trên blog Stratechery của mình rằng: “Nói một cách đơn giản, ngay cả khi nhà máy mới của TSMC có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2024, thì nó vẫn chậm hơn hai năm so với quá trình sản xuất chip 4nm. Và nếu nhà máy có kế hoạch sản xuất chip 5nm, thì thực tế sẽ chậm hơn 4 năm”.

Hiện tại, iPhone đã sử dụng chip 4nm nên điều này có nghĩa nhà máy TSMC đó chưa sẵn sàng để sản xuất chip iPhone. Trong khi đó, đến năm 2024, dòng chip M-series và A-series sẽ được nâng cấp lên quy trình 3nm.

Kết quả là nhà máy chip của TSMC ở Arizona vẫn chưa thể sản xuất chip cho iPhone, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, họ có thể sản xuất các loại chip khác cho các thiết bị của Apple hoặc các chip dòng A cũ hơn. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi dưới thời Tim Cook, Apple đã có xu hướng bán các thiết bị cũ hơn trong nhiều năm để giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, Apple cũng sử dụng chip dòng A cũ hơn trong nhiều thiết bị khác, từ Studio Display đến Apple TV.

Điều quan trọng cần lưu ý là Apple hiện không sản xuất iPhone ở Mỹ. Mặc dù Apple có rất nhiều nhà cung cấp tại Mỹ nhưng hãng này không lắp ráp iPhone tại Mỹ bởi nếu làm điều này, giá iPhone sẽ đắt hơn rất nhiều. Điều này là do mức lương lao động của công nhân Mỹ cao gấp không dưới 10 lần so Trung Quốc.

Tình trạng này không riêng gì iPhone mà hầu như không có chiếc điện thoại nào được lắp ráp tại Mỹ cũng chỉ vì lý do tương tự. Do đó, đối với những người đang chờ đợi một chiếc iPhone “Made in US”, mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

Với việc Apple đang phải đối mặt với một số rắc rối ở Trung Quốc, công ty hiện đang xem xét Việt Nam và Ấn Độ để sản xuất một số sản phẩm của mình. Quan trọng hơn, Mỹ không nằm trong kế hoạch đó.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-apple-se-khong-san-xuat-i-phone-tai-my-a585649.html