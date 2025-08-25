Đây là những mẫu iPhone đã qua sử dụng nên tránh xa

Năm nay, iPhone 17 sẽ là dòng sản phẩm mới nhất của Apple. Thiết bị này sẽ chạy iOS 26 - giao diện hệ điều hành đã được Apple giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2025, tại WWDC 2025. iOS 26 mang đến nhiều cải tiến và thiết kế hoàn toàn mới, tuy nhiên phiên bản này yêu cầu các thiết bị đi kèm chip A13 Bionic.

Nhiều iPhone cũ có giá bán tốt sau khi iPhone 17 ra mắt.

Điều này có nghĩa, các mẫu iPhone tương thích với iOS 26 sẽ bao gồm các mẫu iPhone 11 trở về sau. Dòng iPhone 17 ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9/2019, có nghĩa nếu người dùng sở hữu iPhone ra mắt trước thời điểm này, họ sẽ không thể cài đặt iOS 26.

Chính vì vậy, trong trường hợp muốn mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiền cho một thiết bị không tương thích với iOS 26 để nhận các tính năng mới từ Apple. Việc sử dụng một chiếc điện thoại cũ không còn nhận được bản vá và cập nhật phần mềm có thể khiến dữ liệu riêng tư của họ gặp rủi ro bảo mật.

Mối lo ngại về bảo mật đối với các phiên bản iOS cũ không chỉ là lý thuyết. Hệ điều hành lỗi thời dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng zero-click, vốn cho phép kẻ xấu khai thác các điểm yếu mà không cần sự tương tác của người dùng.

Tuy nhiên, có ba loại iPhone cũ mà người dùng nên tránh xa.

Ngoài vấn đề bảo mật, người dùng cũng cần lưu ý rằng pin lithium-ion trên iPhone sẽ bị xuống cấp theo thời gian. Sau ba năm sử dụng, dung lượng pin có thể giảm xuống còn 75% so với ban đầu. Những chiếc iPhone cũ thường gặp khó khăn trong việc chạy mượt mà các ứng dụng mới nhất, dẫn đến hiệu suất chậm hơn và thường xuyên gặp sự cố.

Cuối cùng, Apple coi tất cả các sản phẩm đã ngừng sản xuất từ 7 năm trở lên là lỗi thời. Do đó, người dùng nên tránh mua những chiếc iPhone gần hoặc đã qua mốc này. Hãy chọn mẫu mới nhất mà họ có thể chi trả. Các mẫu đã qua sử dụng có thể là lựa chọn tiết kiệm, nhưng hãy tìm hiểu kỹ về sự khác biệt giữa iPhone tân trang và iPhone đã qua sử dụng trước khi đưa ra quyết định.