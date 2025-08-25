38,6 triệu tin nhắn về bão số 5 (Kajiki) phát qua Zalo, có 10 lưu ý khi bão đổ bộ

Hồi 10 giờ sáng 25/8, vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 106,8 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông - Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông - Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/giờ.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Zalo gửi đi 38,6 triệu tin nhắn đến người dân ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão từ ngày 22 - 24/8/2025.

Các thông báo đẩy trên kênh Zalo OA của Cục Quản lý đê điều và PCTT.

Cụ thể, trong ngày 22/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi 13,1 triệu tin nhắn cho người dân các huyện ven biển từ Quảng Ninh tới An Giang nhằm hướng dẫn chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến ngày 23/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục gửi đi khoảng 17,9 triệu tin nhắn cho người dân tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TT. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, nhằm hướng dẫn người dân chủ kỹ năng ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Sang đến ngày 24/8, khi bão số 5 tiếp tục tăng cấp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi 7,6 triệu tin nhắn khẩn cấp, hướng dẫn người dân những việc cần làm trước khi bão số 5 đổ bộ.

Ngoài ra, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng có những khuyến cáo tới người dân sau khi bão đổ bộ:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lớn để chủ động phòng, tránh.

- Ở yên trong nhà, nơi trú ẩn an toàn (đóng chặt các cửa, tránh xa cửa sổ, khu vực có kính).

- Tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu buộc phải đi ra ngoài, cần đội mũ bảo hiểm, mang theo các vật dụng như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại để liên lạc khi có sự cố.

- Không trú tránh dưới gốc cây, cột điện. Đề phòng sét, tai nạn do các vật dụng do gió bão gây ra.

- Chủ động ngắt nguồn điện, khóa ga để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật trong điều kiện mưa bão nguy hiểm.

- Tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

- Lưu ý thời gian tâm bão vào thường lặng gió trong khoảng 30 phút - 1 tiếng sau đó gió đổi hướng và mạnh trở lại.

- Đề phòng mưa, lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; đề phòng nước dâng vùng ven biển, cửa sông.

- Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

- Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Được triển khai gần 4 năm, trang Zalo OA “Cục Quản lý đê điều và PCTT” (tên trước đây là “BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai”) đã thu hút hơn 436.000 người quan tâm. Trung bình, mỗi năm có hơn 120 triệu tin nhắn khẩn cấp được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần đảm bảo hệ thống thông tin xuyên suốt, chính xác đến cộng đồng.