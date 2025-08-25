Vì sao nên tắt nguồn điện điều hòa khi có giông bão?

Mùa hè là thời điểm nhiều người sử dụng máy điều hòa để làm mát, nhưng việc sử dụng thiết bị này trong những cơn bão có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, việc để máy điều hòa hoạt động trong thời gian có giông bão có thể dẫn đến hư hại do sét đánh, điện áp tăng đột biến, lũ lụt và các mảnh vỡ bay vào thiết bị.

Ảnh minh hoạ

Danny Pen, Chủ tịch công ty dịch vụ điện nước New Era Plumbing & HVAC, khuyến cáo: "Nếu bạn nghe thấy sấm sét gần đó, hãy tắt máy điều hòa và ngắt cầu dao tại bảng điện." Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi có hệ thống chống sét, việc tắt máy điều hòa vẫn là cần thiết.

Việc giữ máy điều hòa hoạt động trong bão không đảm bảo an toàn cho thiết bị. Nguy cơ hư hỏng các bộ phận điện và hệ thống điện sẽ tăng lên do điện áp tăng đột biến và các yếu tố môi trường như lũ lụt và mảnh vỡ. Pen cho biết: "Một cú sét có thể làm hỏng máy nén của máy điều hòa, và chi phí thay thế có thể gần bằng giá một dàn nóng mới."

Ngoài ra, lũ lụt và mảnh vỡ có thể gây thiệt hại lớn hơn cho hệ thống đang hoạt động so với khi đã tắt. Anthony Weinburg, giảng viên tại Cao đẳng Fortis, cảnh báo rằng "sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây ra các đợt tăng nhiệt lớn, làm hỏng các linh kiện như tụ điện và máy nén".

Không có chế độ nào cho phép máy điều hòa hoạt động an toàn trong bão. Pen cho biết: "Việc tắt máy không phải vì lo ngại thu hút sét, mà là để bảo vệ thiết bị khỏi hư hại do sét đánh." Ông cũng lưu ý rằng việc chọn chế độ quạt trong bão không làm giảm nguy cơ điện tăng đột biến.

Trước khi bão đến, bạn có thể giảm nhiệt độ bộ điều chỉnh xuống vài độ để giữ cho ngôi nhà thoải mái. Sau khi bão qua đi, hãy kiểm tra thiết bị để đảm bảo không có hư hỏng trước khi bật lại. Nếu có tình trạng ngập nước, hãy nhờ chuyên gia kiểm tra để tránh hư hỏng lâu dài cho hệ thống điện.

Ngoài bão, cũng có những tình huống khác mà bạn nên tắt máy điều hòa, như khi vắng nhà vài ngày, trong trường hợp cháy rừng hoặc những ngày nhiều sương mù. Weinburg khuyến cáo: "Tránh bật máy điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời dưới 16°C, vì điều này có thể khiến dàn lạnh bị đóng băng." Ông cũng nhấn mạnh rằng nên tắt máy khi mất điện để tránh hư hỏng do điện áp tăng đột biến khi có điện trở lại.