Cách "soi" cận cảnh mắt bão và theo dõi đường đi của bão số 5 (Kajiki)

Theo bản tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 10h sáng 25/8, bão số 5 (Kajiki) đang ở vị trí 18,4 độ vĩ Bắc và 106,8 độ kinh Đông, tâm bão đang ở vị trí cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông - Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, và cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông - Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở mức cấp 13 - 14, tương đương 134 - 166 km/h, giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Trong bối cảnh bão số 5 (Kajiki) đang tiến vào đất liền Việt Nam, nhu cầu theo dõi diễn biến thời tiết theo thời gian thực trở nên đặc biệt cấp thiết. Một trong những nền tảng được nhiều người sử dụng trên toàn cầu là Windy.com, trang web và ứng dụng hiển thị dữ liệu khí tượng bằng mô hình ảnh động dễ quan sát.

Thông tin hiển thị trên Windy.com.

Windy.com cung cấp bản đồ thời tiết chi tiết với nhiều lớp dữ liệu khác nhau như tốc độ gió, lượng mưa, mây, sóng biển, áp suất khí quyển. Người dùng có thể phóng to, thu nhỏ hoặc di chuyển bản đồ để theo dõi trực tiếp đường đi của bão số 5 cũng như phạm vi ảnh hưởng ở các tỉnh ven biển Việt Nam.

Điểm nổi bật của Windy là khả năng hiển thị dự báo từ nhiều mô hình khí tượng quốc tế như ECMWF, GFS hay ICON. Việc này giúp người theo dõi có cái nhìn đa chiều thay vì phụ thuộc vào một nguồn dữ liệu duy nhất. Các mốc thời gian dự báo được cập nhật liên tục, hỗ trợ người dân và cơ quan chức năng đưa ra quyết định ứng phó kịp thời.

"Soi" cận cảnh mắt bão số 5 lúc 10h sáng 25/8.

Ngoài web, Windy còn có ứng dụng trên iOS và Android, tiện lợi cho việc theo dõi trực tiếp bằng điện thoại. Người dùng có thể tùy chọn nhận thông báo về thời tiết cực đoan, trong đó có cảnh báo bão, gió mạnh hay mưa lớn.

Giao diện của Windy trực quan, dễ hiểu, thích hợp không chỉ cho chuyên gia khí tượng mà cả những người dân muốn biết tình hình bão đang diễn biến ra sao. Bản đồ gió động (wind map) với các luồng gió màu sắc khác nhau giúp trực quan hóa sức gió và hướng di chuyển, đặc biệt hữu ích khi quan sát bão số 5 tiến vào Biển Đông và đất liền Việt Nam.

Nhờ tính minh bạch và dễ tiếp cận, Windy.com hiện được xem là một trong những công cụ hữu ích nhất để người dân tự theo dõi và chuẩn bị trước tác động của bão. Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khó lường, việc tận dụng các công cụ trực tuyến như Windy giúp nâng cao nhận thức và chủ động trong phòng tránh.