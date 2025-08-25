Microsoft lên tiếng về bản cập nhật Windows 11 24H2 khiến SSD "bốc hơi"

Nếu bạn đang dùng Windows 11, hãy tạm dừng việc cập nhật ngay lập tức. Một bản vá bảo mật mới được Microsoft tung ra vào tuần trước đang gây ra một lỗi cực kỳ nghiêm trọng khiến ổ cứng SSD của người dùng đột ngột "biến mất" khỏi hệ thống, gây treo máy và mất dữ liệu. Microsoft hiện đã chính thức xác nhận đang điều tra vấn đề.

Sự cố bắt nguồn từ bản cập nhật mang mã hiệu KB5063878 cho Windows 11 phiên bản 24H2. Ngay sau khi cài đặt, hàng loạt người dùng trên khắp thế giới đã lên các diễn đàn như Reddit để báo cáo về tình trạng máy tính của họ đột nhiên không còn nhận ổ cứng SSD.

Nhiều máy tính Windows 11 gặp sự cố với SSD sau khi cập nhật bản vá KB5063878.

Một người dùng cho biết: "Ổ SSD Samsung 980 PRO 2TB của tôi đã biến mất trong quá trình hoạt động bình thường hôm nay sau bản cập nhật này". Một người khác chia sẻ một tình huống còn tệ hơn: "Ổ đĩa hoàn toàn không phản hồi, nó hiển thị dưới dạng không gian lưu trữ chưa được phân bổ, và tôi không thể khởi tạo nó để làm bất cứ điều gì".

Nhiều báo cáo khác cũng mô tả tình trạng máy tính bị treo cứng hoặc sập nguồn đột ngột sau khi cài đặt bản vá.

Một manh mối quan trọng đã được một người chuyên lắp ráp máy tính tại Nhật Bản phát hiện. Theo người này, lỗi dường như chỉ xảy ra dưới một điều kiện cụ thể là trên các ổ SSD đã sử dụng trên 60% dung lượng và sau khi thực hiện ghi liên tục khoảng 50GB dữ liệu (ví dụ như khi tải và cài đặt một tựa game lớn).

Điều này giải thích tại sao không phải tất cả mọi người đều gặp lỗi, nhưng nó cũng cho thấy rủi ro là rất thực tế đối với những người thường xuyên làm việc với các tệp tin lớn.

Sau vài ngày im lặng, Microsoft đã chính thức lên tiếng: "Chúng tôi đã biết về các báo cáo này và đang điều tra cùng với các đối tác của mình".

Một trong những đối tác đó là Phison, nhà sản xuất bộ điều khiển SSD hàng đầu. Phison cho biết vấn đề có thể không chỉ giới hạn ở SSD mà còn ảnh hưởng đến cả ổ cứng HDD và các sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Đây là một lỗi nghiêm trọng và người dùng nên hết sức thận trọng cho đến khi có thông báo chính thức từ Microsoft về một bản vá sửa lỗi.