Giá iPhone 14 series tháng 8: Kệ hàng không đổi nhưng giá giảm thêm

Đầu tháng 8/2025, các model thuộc iPhone 14 series trên các kệ hàng có nhiều khác biệt. Ghi nhận tại ba hệ thống bán lẻ lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ), FPT Shop và CellphoneS, iPhone 14 series vẫn còn các lựa chọn tương tự tháng trước nhưng giá đã giảm thêm 200.000 - 300.000 đồng tùy sản phẩm.

iPhone 14 Pro Max hiện đã không còn máy mới tại các hệ thống lớn.

Ghi nhận vào ngày 9/8, TGDĐ chỉ tùy chọn 128GB của iPhone 14 với giá 12,69 triệu đồng (đã giảm thêm 200.000 đồng). Trong khi đó, FPT Shop còn iPhone 14 128GB với giá 12,59 triệu đồng (giảm thêm 300.000 đồng); iPhone 14 Plus phiên bản 512GB có giá 23,99 triệu đồng (giữ nguyên).

Hay tại CellphoneS, iPhone 14 128GB cũng đã giảm thêm 200.000 đồng về giá 12,59 triệu đồng. Ngoài ra, chỉ duy CellphoneS còn hàng với iPhone 12 256GB giá 15,99 triệu đồng (giảm 200.000 đồng) và iPhone 16 Plus 256GB giá 18,99 triệu đồng.

Từ trái qua là hộp của iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 bản thường.

Về sản phẩm, dòng iPhone 14 series của Apple ra mắt vào năm 2022, bao gồm bốn mẫu: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 và 14 Plus giữ thiết kế tương tự iPhone 13 với màn hình 6,1-inches và 6,7-inches, sử dụng vi xử lý A15 Bionic từ iPhone 13 Pro. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max mang đến nâng cấp đáng kể với chip A16 Bionic, màn hình 6,1-inches và 6,7-inches hỗ trợ tần số quét 120Hz, cùng thiết kế Dynamic Island.

Camera chính 48MP mới mang lại chất lượng ảnh vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, kèm theo các tính năng như chế độ Action và Cinematic. Các mẫu Pro nhắm đến người dùng chuyên nghiệp, nhưng đã ngừng sản xuất để nhường chỗ cho dòng iPhone 15 với cổng USB Type-C.

Giá tham khảo iPhone 14 series tháng 8/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS iPhone 14 128GB 12,69 12,59 12,59 256GB - - 15,99 512GB - - - iPhone 14 Plus 128GB - - - 256GB - - 18,99 512GB - 23,99 - iPhone 14 Pro 128GB - - - 256GB - - - 512GB - - - 1TB - - - iPhone 14 Pro Max 128GB - - - 256GB - - - 512GB - - - 1TB - - -

* Giá tham khảo ngày 9/8/2025.

* (-) là hết hàng.