Lạ lẫm iPhone 15 Ultra sao chép… Xiaomi 13 Pro

Đội ngũ thiết kế Xiaomi 13 được đánh giá là đã làm việc khá tốt. Trên thực tế, thiết bị trông giống như một thỏi vàng nhưng cũng rất thoải mái khi cầm trên tay nhờ thiết kế vuông góc. Đây là xu hướng đã bắt đầu với dòng iPhone 12, sau đó được hầu hết các nhà sản xuất Android bắt đầu sử dụng.

Ngay cả Samsung cũng tung ra một số mẫu có thiết kế như vậy, vì vậy sẽ rất hợp lý khi những người hâm mộ và nhà thiết kế ý tưởng iPhone nghĩ rằng iPhone 15 Ultra sắp ra mắt sẽ có thiết kế tương tự.

Nhiều người dùng đã cầm Xiaomi 13 cho biết cảm giác cầm trên tay tốt hơn nhiều so với mong đợi. Lý do là vì Xiaomi sử dụng mặt lưng bằng kính. Hơn nữa, cạnh của nó có độ cong 2,5D, do đó mang lại cảm giác cầm nắm tốt hơn so với iPhone.

Hình ảnh render cho thấy thiết kế tổng thể của iPhone 15 Ultra vẫn thừa hưởng nhiều yếu tố thiết kế từ các model thế hệ trước. Hơn nữa, mọi người có thể thấy rằng mặt kính phía sau dường như dày hơn do hiệu ứng kính 2,5D giống như của Xiaomi 13. Đây là lý do tại sao Apple sẽ sao chép những gì mà công ty từng được ví là “Apple của Trung Quốc” đã làm.

Mặc dù vậy, cũng cần nhớ rằng một số tin đồn gần đây cho biết iPhone 15 Ultra trông không giống với một sản phẩm hiện đại của Apple, khác xa những gì mọi người đã thấy trên dòng iPhone X và iPhone 11. Thêm vào đó, hình ảnh kết xuất cho thấy rằng máy ảnh này khác với những sản phẩm tiền nhiệm, nơi nó không còn được nâng lên như một khối tổng thể mà là lồi ra cho từng ống kính.

Ngoài ra còn có một lỗ hình dải dưới ống kính bên trái. Đây là ống kính tele kính tiềm vọng được đề cập bởi nhiều nguồn khác nhau, trong đó kính tiềm vọng sẽ giúp tăng cường hiệu ứng chụp xa cho iPhone.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/la-lam-iphone-15-ultra-sao-chep-xiaomi-13-pro-1423677.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/la-lam-iphone-15-ultra-sao-chep-xiaomi-13-pro-1423677.ngn