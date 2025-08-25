Redmi 15R ra mắt: Màn 144Hz, pin 7.000 mAh, giá từ 5,5 triệu đồng

Xiaomi vừa gây bất ngờ cho người dùng khi ra mắt smartphone Redmi 15R. Đây được xem là phiên bản đổi tên của Redmi 15, với thông số kỹ thuật hoàn toàn tương đồng.

Redmi 15R ra mắt

Redmi 15R sở hữu màn hình LCD 6.9 inch, hỗ trợ độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 144Hz, mang đến chất lượng hiển thị ấn tượng với hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ và mượt mà. Về hiệu năng, thiết bị được trang bị chip Snapdragon 6s Gen 3, kết hợp với tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB, cùng bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

Điện thoại chạy trên giao diện người dùng HyperOS 2 và được cam kết nhận 2 năm cập nhật hệ điều hành cũng như 4 năm vá bảo mật. Một trong những điểm nổi bật của Redmi 15R là viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược có dây 18W, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 2 ngày. Xiaomi khẳng định đây là loại pin silicon-carbon duy nhất trong phân khúc, vẫn giữ được 80% tuổi thọ sau hơn 4 năm sử dụng.

Redmi 15R có cấu hình ấn tượng.

Ngoài ra, Redmi 15R còn được trang bị camera sau 50MP, khả năng chống nước IP64 và âm thanh được chứng nhận Dolby. Giá khởi điểm của sản phẩm là 1.499 nhân dân tệ (khoảng 5,5 triệu đồng) cho phiên bản 8GB/256GB, trong khi các phiên bản 12GB/256GB và 12GB/512GB có giá lần lượt là 1.899 nhân dân tệ (khoảng 6,9 triệu đồng) và 2.199 nhân dân tệ (khoảng 8,1 triệu đồng).