Chiếc điện thoại Android mà người dùng iPhone thèm muốn

Mặc dù là cái tên mới tham gia vào thế giới công nghệ nhưng Nothing thật sự đã gây chú ý bằng chính công sức của mình. Bắt đầu với việc giới thiệu những chiếc tai nghe thu hút được sự chú ý của giới công nghệ, không chỉ về thiết kế mà về mức độ quan trọng của tỷ lệ giá thành/chất lượng.

Sau tai nghe, công ty châu Âu đặt mục tiêu tung ra smartphone của riêng mình, và đó là cách mà Nothing Phone ra đời - một thiết bị kết hợp giữa hai thế giới Android và iPhone lại làm một. Nothing Phone có thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone, đặc biệt là các đường nét, khung vuông và camera kép thực sự giống với iPhone gần đây của Apple. Trong thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Nothing “sao chép” Apple khi Nothing Ear cũng có kiểu dáng khá giống với AirPods Pro.

Ngay cả khi Nothing Phone không phải là một chiếc smartphone cao cấp, thiết kế của sản phẩm thực sự kiến nó trở nên nổi bật hơn. Mặt sau của Nothing Phone có thể nói là gần như trong suốt, tức người dùng có thể nhìn thấy các linh kiện phía sau được thiết kế và đặt một cách rất thẩm mỹ.

Cuối cùng và nổi bật nhất là đèn LED xung quanh mặt phía sau có thể hoạt động khi người dùng chơi game, và điều đó thực sự hữu ích đối với một số chức năng nhất định.

Câu hỏi lớn đặt ra đối với vấn đề này là tại sao người dùng Apple lại bị quyến rũ bởi thiết bị này, dù nó thậm chí không phải là một chiếc smartphone hàng đầu. Rõ ràng không ai thích một sản phẩm sao chép, nhưng người dùng iPhone lại yêu thích khái niệm và cách thức hoạt động của Nothing Phone.

Apple luôn tỏa sáng vì sự đổi mới để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, và tất nhiên còn có cả thẩm mỹ. Đó là điều mà Nothing có thể làm được với smartphone và cả tai nghe của công ty. Công ty châu Âu đã cố gắng thu hút sự chú ý bằng một sản phẩm khác biệt, đo là thiết kế phía sau đặc trưng cũng như kiểu chữ mà người dùng nhận được bên trong hệ thống. Quan trọng hơn, Android là một hệ thống cở mở hơn nhiều, và điều đó cũng có thể khiến không ít người dùng Apple thích điều đó.