Chiếc iPhone vẫn giữ phong độ tốt dù đã ra mắt gần 3 năm

Tuy nhiên, nếu vẫn đang sử dụng các mẫu như iPhone 14 Pro, người dùng nên ngừng ngay suy nghĩ chuyển đổi, đặc biệt khi đây thực sự là một điện thoại vẫn hoạt động rất tốt và trông rất đẹp. Ngay cả khi iPhone 16 Pro có những tính năng mới như nút Tác vụ, Điều khiển camera hay cổng USB-C, việc chi thêm hàng chục triệu đồng cho mẫu iPhone mới hơn thực sự không cần thiết.

iPhone 14 Pro cho thời lượng pin sử dụng khá tốt.

Thời lượng pin ấn tượng

Với nhiều người, pin smartphone được đánh giá tốt là có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng từ sáng đến tối mà không gặp phải vấn đề nào. Ngay cả khi iPhone 14 Pro đã được ra mắt gần ba năm nhưng vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra này. Điều này thậm chí diễn ra cả khi dung lượng pin đã giảm xuống còn 87% nhưng hiệu suất của nó vẫn rất ấn tượng. Bên cạnh đó, cổng Lightning vẫn thực sự hoạt động tốt, bao gồm cả tốc độ sạc.

Màn hình đẹp mắt

Màn hình của iPhone 14 Pro vẫn rất ấn tượng sau hai năm sử dụng. Với màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch độ phân giải 2556 x 1179 pixel, điện thoại vẫn mang lại trải nghiệm xem video và hình ảnh tuyệt vời. Mặc dù iPhone 16 Pro có màn hình lớn hơn nhưng thực tế là kích thước nhỏ gọn của iPhone 14 Pro vẫn rất thân thiện. Hơn nữa, cả hai mẫu đều hỗ trợ ProMotion với tốc độ làm mới 120Hz nên không có sự khác biệt lớn về trải nghiệm.

Hiệu suất vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của nhiều người.

Hiệu suất ổn định

iPhone 14 Pro chưa bao giờ gặp tình trạng giật lag trong quá trình sử dụng, ít nhất ở thời điểm hiện tạ, nhờ vào phần mềm iOS 18 và chip A16 Bionic. Mặc dù không mạnh mẽ bằng chip A17 Pro hay A18 Pro trên các mẫu mới hơn, nhưng A16 Bionic vẫn xử lý tốt các tác vụ hàng ngày. Đối với nhiều người, hiệu suất hiện tại đã đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Camera ấn tượng

Camera vẫn là một trong những điểm mạnh nhất trên iPhone 14 Pro. Với camera chính 48 MP và khả năng chụp ảnh tuyệt vời, chất lượng hình ảnh mà sản phẩm mang lại luôn được đánh giá cao. Mặc dù iPhone 16 Pro có một số cải tiến, nhưng điều đó không đủ để thuyết phục người dùng nâng cấp.

Camera với cảm biến chính 48 MP cho chất lượng ảnh đẹp.

AI chưa thực sự hoàn hảo

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 16 Pro là Apple Intelligence, nhưng vào năm 2025, tính năng này vẫn chưa thực sự ấn tượng. Apple đã thừa nhận cần thêm thời gian để hoàn thiện các tính năng trong Apple Intelligence, vì vậy việc thiếu Apple Intelligence trên iPhone 14 Pro không phải là một vấn đề lớn ở thời điểm hiện tại. Nếu không quan tâm đến AI, việc không có tính năng này thực sự không quá quan trọng.

Tóm lại, iPhone 14 Pro vẫn là một chiếc iPhone xuất sắc và không có lý do gì để người dùng nâng cấp lên iPhone 16 Pro vào lúc này.