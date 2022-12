iPhone 14 Plus lại gây thất vọng

Trang bị pin 4.325 mAh, iPhone 14 Plus là smartphone sở hữu pin lớn nhất từng được đặt bên trong iPhone, và người dùng sẽ cực kỳ quan tâm đến mẫu máy này. Thế nhưng điều này không đủ thu hút khách hàng đến với iPhone 14 Plus khi báo cáo từ nhà sản xuất hợp đồng Pegatron, một trong những công ty mà Apple sử dụng để lắp ráp iPhone, cho biết doanh thu tháng 11 giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 13,9% so với tháng 10. Điều này một phần được cho là do nhu cầu yếu đối với iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Plus có giá từ 899 USD trở lên, nhưng model này không được phát hành vào ngày 16/9, giống như phần còn lại của dòng iPhone 14 mà phải chờ đến ngày 7/10 do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Điều đó có nghĩa máy đã bị người tiêu dùng bỏ qua trong những ngày đầu phát hành iPhone 2022.

Kết quả của Pegatron trong tháng trước cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu khi lạm phát tăng cao khiến người tiêu dùng có ít tiền hơn trong ví để trả cho những chiếc điện thoại cao cấp. Với việc dòng iPhone 15 dự kiến được thiết kế lại vào năm tới, một số chuyên gia tin rằng Apple có thể loại bỏ mẫu “Plus” vào năm 2023, mặc dù nhiều người vẫn hy vọng công ty sẽ thử một lần nữa vào năm tới. Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro Max được thay thế bằng iPhone 15 Ultra với thông số kỹ thuật phân biệt với các sản phẩm khác.

Trong trường hợp vẫn tiếp tục duy trì iPhone 15 Plus, Apple sẽ triển khai tính năng Dynamic Island trên chúng, giống như trên các mẫu iPhone 14 Pro. Hệ thống thông báo thay đổi hình dạng sẽ thay thế phần notch trên các biến thể không phải Pro vào năm tới. Thậm chí, hãng nghiên cứu Nhật Bản Nomura nhận định rằng iPhone 15 và 15 Plus cũng có cảm biến 48 MP như các mẫu iPhone 14 Pro như là một biện pháp giúp cân bằng hơn giữa cá dòng tiêu chuẩn và Pro, điều mà họ đang làm ngược lại trong dòng iPhone 14, dẫn đến các sản phẩm này bị nhiều người xa lánh.

Bằng cách mở rộng sự khác biệt giữa các mẫu iPhone 14 Pro và tiêu chuẩn, Apple đã nhận thấy sự thay đổi lớn trong thói quen mua iPhone. Năm ngoái, dòng iPhone 13 Pro chiếm 51% nhu cầu iPhone 13. Năm nay, các mẫu iPhone 14 Pro đã đáp ứng 64% nhu cầu iPhone 14. Bằng cách cố gắng thúc đẩy người tiêu dùng mua các mẫu Pro đắt tiền hơn, Apple sẽ nhận được nguồn doanh thu iPhone tốt hơn.

Mặc dù vậy, cân bằng nhu cầu vào năm tới cho các mẫu iPhone 15 Pro và tiêu chuẩn sẽ giúp giảm bớt căng thẳng chuỗi cung ứng, đồng thời cũng có thể là một gợi ý về kế hoạch tăng giá iPhone vào năm sau. Được biết, giá iPhone đã không thay đổi trong vài năm qua.

