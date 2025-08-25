Bão cuồng phong Kajiki "đốt cháy" bảng xếp hạng Google Trends

Sáng 25/,8 người dùng Internet ở nhiều nơi đang quan tâm cùng chủ đề "bão cuồng phong Kajiki", hiện đang giữ vị trí số 1 trên Google Trends Việt Nam. Từ khóa này cùng hàng loạt biến thể liên quan như “tình hình bão số 5 mới nhất”, “cập nhật bão số 5”, “bão số 5 đổ bộ vào đâu”, “trực tiếp bão số 5” cho thấy mối quan tâm đặc biệt của công chúng đối với cơn bão được đánh giá rất mạnh này.

Ảnh vệ tinh vị trí bão cuồng phong Kajiki sáng 25/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 9h sáng 25/8, tâm bão Kajiki ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc và 107,0 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông, và cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Đây là vị trí rất gần đất liền miền Trung, báo hiệu nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong vài giờ tới.

Sức gió mạnh nhất ghi nhận tại khu vực gần tâm bão đạt cấp 13 - 14, tức từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Với cường độ này, Kajiki được xếp vào nhóm bão rất mạnh, có khả năng gây gió giật, mưa lớn và biển động dữ dội. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, hướng thẳng vào đất liền Bắc Trung Bộ.

Không chỉ là thông tin thời tiết, bão Kajiki đã trở thành tâm điểm tìm kiếm trực tuyến. Trên Google Trends, ngoài tên gọi quốc tế Kajiki, các từ khóa “bão số 5 2025 mới nhất”, “tin bão mới nhất ngày hôm nay”, “dự báo thời tiết Đà Nẵng” hay “miền Trung” cũng đồng loạt nằm trong nhóm từ khóa hot. Điều này phản ánh sự lo lắng của người dân về khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phố ven biển, đặc biệt là khu vực miền Trung vốn thường xuyên hứng chịu thiên tai.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong những giờ tới, khi bão tiến gần bờ, hoàn lưu mưa lớn sẽ bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đồng thời mở rộng ra vùng núi phía Tây - Bắc Bộ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại vùng trũng thấp là rất cao. Đặc biệt, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị cần theo dõi sát diễn biến do bão có thể đổ bộ trực tiếp.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ hình ảnh, bản đồ đường đi của bão số 5, đồng thời kêu gọi cộng đồng chuẩn bị các biện pháp an toàn cần thiết. Các cơ quan chức năng tại miền Trung đã sẵn sàng phương án sơ tán dân, cấm tàu thuyền ra khơi và đảm bảo an toàn cho công trình hạ tầng ven biển.

Bão cuồng phong Kajiki vừa là tâm điểm của thiên nhiên khắc nghiệt, vừa là tâm điểm tìm kiếm thông tin của cả xã hội. Khi hàng triệu lượt tìm kiếm về bão tràn ngập Google, điều đó cũng nhắc nhở người dân rằng sự chuẩn bị và cảnh giác là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay.