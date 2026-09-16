Vạch trần thủ phạm khiến iPhone Duo có giá 64,99 triệu đồng

Với mức giá nói trên, iPhone Duo không chỉ cao hơn nhiều so với các mẫu iPhone cao cấp thông thường mà còn khiến ngay cả những người dùng trung thành cũng phải cân nhắc. Tuy nhiên, phần cứng bên trong chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple đã lý giải cho mức giá này.

iPhone Duo là mẫu smartphone gập đầu tiên của Apple.

Chi phí lớn nhất của iPhone Duo đến từ màn hình gập. Khác với màn hình iPhone truyền thống, tấm nền bên trong iPhone Duo phải uốn cong liên tục mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ nhạy cảm ứng. Điều này đòi hỏi một bản lề phức tạp để kiểm soát chuyển động và giảm áp lực lên màn hình. Ngoài ra, Apple cũng phải bố trí pin, camera, chip xử lý và các linh kiện khác trong một cấu trúc hoàn toàn khác biệt, đồng thời giữ cho cả hai nửa của thiết bị mỏng một cách ấn tượng.

Theo một báo cáo về chuỗi cung ứng, Samsung đang tính phí Apple khoảng 250 USD cho mỗi tấm màn hình gập của iPhone Duo theo một thỏa thuận cung cấp độc quyền. Nếu thông tin chính xác, chỉ riêng màn hình bên trong đã chiếm một phần lớn trong chi phí sản xuất, chưa kể đến màn hình ngoài, chip xử lý, camera, pin, lắp ráp và kiểm tra.

Để tránh đẩy giá iPhone Duo lên quá cao, Apple đã phải hy sinh một vài điều khiến sản phẩm trở nên kém hơn so với các mẫu thông thường. Theo đó, iPhone Duo sử dụng Touch ID thay vì Face ID và không có cụm camera tele chuyên dụng như trên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, cũng có thể những quyết định này được đưa ra nhằm giải quyết thách thức trong việc tích hợp các linh kiện vào khung máy mỏng có thể gập lại.

Riêng màn hình trong của iPhone Duo được cho là đã có chi phí sản xuất 250 USD.

Mức giá 1.999 USD không chỉ phản ánh chi phí cho các tính năng mà Apple có thể tích hợp, mà còn cho một kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Trong thực tế, công nghệ thế hệ đầu tiên thường không có giá rẻ. Mặc dù thị trường smartphone gập không phải là mới khi đã có những sản phẩm xuất hiện một thời gian dài, nhưng đây vẫn là thế hệ đầu tiên của Apple với công nghệ này. Chi phí phát triển, linh kiện chuyên dụng và sản lượng dự kiến thấp hơn đều khác biệt so với các mẫu iPhone mà Apple sản xuất với số lượng lớn hàng năm.

Apple đã khẳng định rằng iPhone Duo là một sản phẩm cao cấp riêng biệt, không phải là sự thay thế cho iPhone 18 Pro. Liệu mức giá 64,99 triệu đồng có xứng đáng hay không vẫn là một câu hỏi. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa màn hình gập chuyên dụng, bản lề phức tạp, thiết kế độc đáo và công nghệ sản xuất tiên tiến đã lý giải tại sao iPhone màn hình gập của Apple lại nằm ở phân khúc giá cao nhất.