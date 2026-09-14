iPhone 17 Pro Max có gì kém cạnh so với iPhone 18 Pro Max?

Cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, một thế hệ iPhone dòng Pro mới đã ra mắt, đồng nghĩa với việc đã đến lúc so sánh iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max.

Ngoại trừ phần Dynamic Island nhỏ gọn hơn, Apple không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể cho iPhone 18 Pro Max so với mẫu flagship năm ngoái. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max mới cũng sở hữu nhiều nâng cấp quan trọng, bao gồm camera có khẩu độ biến thiên, thời lượng pin dài hơn và chip xử lý A20 Pro mới.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max.

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết những điểm khác biệt chính giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max, giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi đặt hàng hoặc nâng cấp lên mẫu iPhone mới.

Các tùy chọn màu sắc

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max hiện là 41,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đang được giảm giá, chỉ còn từ 34,59 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

iPhone 18 Pro Max có bốn tùy chọn màu sắc.

iPhone 18 Pro Max có bốn tùy chọn màu sắc: Bạc (Silver), Xanh băng (Glacier), Đỏ rượu vang (Burgundy) và Đen (Black). Đáng chú ý, màu Đen đã quay trở lại sau khi vắng mặt ở dòng iPhone 17 Pro. Ngược lại, iPhone 17 Pro Max khi ra mắt chỉ có ba màu: Bạc (Silver), Xanh thẫm (Deep Blue) và Cam vũ trụ (Cosmic Orange).

iPhone 18 Pro Max đã cho phép đặt hàng trước tại nhiều hệ thống bán lẻ trong nước.

Thiết kế và màn hình

Xét về ngoại hình, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ nguyên cụm camera nằm ngang ở mặt lưng, tuy nhiên phần kính phía sau đã có màu sắc đồng bộ hơn với tổng thể thiết bị.

iPhone 18 Pro Max có Dynamic Island nhỏ hơn.

Về kích thước, iPhone 18 Pro Max có kích cỡ y hệt iPhone 17 Pro Max nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt về trọng lượng. iPhone 18 Pro Max nặng gần 249 gram trong khi iPhone 17 Pro Max nặng 231 gram. Về độ bền, cả hai điện thoại đều đạt chuẩn IP68 và được trang bị lớp bảo vệ Ceramic Shield 2 ở mặt trước cùng Ceramic Shield ở mặt sau.

Đối với màn hình, iPhone 18 Pro Max vẫn sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz. Độ sáng tối đa cũng không thay đổi, duy trì ở mức 3.000 nit.

Điểm khác biệt chính nằm ở phần Dynamic Island nhỏ gọn hơn trên iPhone 18 Pro Max. Nhờ kích thước được thu nhỏ, mẫu iPhone Pro Max mới có thể hiển thị cùng lúc tới ba Hoạt động trực tiếp (Live Activities) thay vì 2 trên iPhone 17 Pro Max.

Những nâng cấp trên camera

Đây là khía cạnh được Apple thay đổi nhiều nhất trên iPhone 18 Pro Max. Trên lý thuyết, máy vẫn sở hữu hệ thống ba camera 48MP, bao gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và camera tele 48MP hỗ trợ zoom quang học lên đến 8x. Tuy nhiên, nâng cấp lớn trong năm nay là việc bổ sung khẩu độ biến thiên vật lý cho camera chính.

iPhone 18 Pro Max.

Tính năng này cho phép khẩu độ đóng mở vật lý để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến, mang lại sự linh hoạt hơn cho camera tùy thuộc vào bối cảnh chụp. Điều này hứa hẹn tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cả ảnh chụp và video.

Ngoài ra, Apple cũng đã bổ sung các tính năng Pro Controls mới, cho phép người dùng tự điều chỉnh thủ công các thông số như ISO, tốc độ màn trập, cân bằng trắng, độ phơi sáng và nhiều tùy chọn khác ngay trong ứng dụng Camera.

So sánh hiệu năng

iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro mới của Apple – con chip di động đầu tiên của hãng được sản xuất trên tiến trình 2nm. So với chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max, phiên bản năm nay mang lại những cải tiến vượt trội hơn nữa về cả hiệu năng lẫn hiệu quả sử dụng năng lượng.

iPhone 18 Pro Max được tích hợp chip A20 Pro.

Máy vẫn sở hữu CPU 6 nhân nhưng đi kèm GPU 7 nhân mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất đồ họa nhanh hơn tới 40%. Ngoài ra, Neural Engine nay đã có tới 32 nhân, hứa hẹn tạo ra bước tiến lớn về hiệu năng xử lý AI trên iPhone 18 Pro Max. Băng thông bộ nhớ cũng được cải thiện; Apple cho biết, chip A20 Pro cung cấp băng thông lớn hơn 50% so với chip A19 Pro.

iPhone 18 Pro Max còn được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) thế hệ thứ hai, giúp cải thiện khả năng tản nhiệt và cho phép thiết bị duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài hơn.

So sánh iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max : Pin và sạc

Apple cho biết iPhone 18 Pro Max hiện có thể phát video liên tục lên đến 43 giờ chỉ với một lần sạc, lâu hơn so với mức 37 giờ của iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max.

Tốc độ sạc cũng đã được cải thiện. iPhone 17 Pro Max hỗ trợ sạc có dây tối đa 40W, cho phép sạc được 50% pin trong khoảng 20 phút. iPhone 18 Pro Max nâng mức này lên 60W; Apple tuyên bố người dùng có thể đạt mức sạc 50% chỉ trong 15 phút.

Tuy nhiên, khả năng sạc không dây vẫn giữ nguyên trên cả hai mẫu iPhone - sạc MagSafe lên đến 25W.

Phần mềm và các tính năng đặc biệt

iPhone 18 Pro Max ra mắt cùng hệ điều hành iOS 27 được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, bản cập nhật phần mềm này cũng sẽ có mặt trên iPhone 17 Pro Max vào khoảng thời gian mẫu máy mới bắt đầu mở bán, nghĩa là không có quá nhiều khác biệt giữa hai thiết bị về mặt phần mềm.

Cả hai điện thoại đều sẽ được trang bị Siri AI mới và các tính năng Apple Intelligence. Dù vậy, nhờ Neural Engine được cải tiến, khả năng tản nhiệt tốt hơn và thời lượng pin dài hơn, iPhone 18 Pro Max hứa hẹn sẽ xử lý các tính năng AI cũng như những tác vụ nặng tốt hơn về lâu dài.

Ngoài ra, vì iPhone 18 Pro Max ra mắt sau một năm, bạn cũng có thể kỳ vọng máy sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm trong thời gian dài hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Nhận định chung

Sự khác biệt giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max có thể không quá rõ rệt khi nhìn từ bên ngoài nhưng Apple đã thực hiện những nâng cấp đáng giá ở các thành phần bên trong. Thời lượng pin được cải thiện, tốc độ sạc nhanh hơn, chip A20 Pro và camera có khẩu độ biến thiên mới biến iPhone 18 Pro Max thành một bản nâng cấp vượt trội hơn nhiều so với những gì vẻ ngoài quen thuộc của máy.

Cả 2 đều chạy phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Các chuyên gia kỳ vọng iPhone 18 Pro Max sẽ là "nhà vô địch" tuyệt đối về hiệu năng và thời lượng pin, ngay cả khi so sánh với chiếc iPhone 17 Pro Max vốn đã rất ấn tượng.