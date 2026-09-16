Thế giới Android đang dậy sóng vì một tính năng mới toanh trên iPhone Duo

Ngay sau khi ra mắt, iPhone Duo đã gây ấn tượng với nhiều thông số kỹ thuật nổi bật, bao gồm chip A20 Pro, camera kép 48 MP và nhiều tính năng khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của iPhone Duo không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở hiệu ứng mở màn hình độc đáo.

Khác với các thiết bị gập khác, iPhone Duo sử dụng một hiệu ứng hoạt hình mỗi khi người dùng gập hoặc mở màn hình. Thay vì chỉ đơn giản di chuyển các yếu tố trên màn hình, thiết bị này áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp mờ, tạo cảm giác giao diện như đang di chuyển cùng với điện thoại. Mặc dù có vẻ là một cải tiến nhỏ, nhưng nó giúp việc chuyển đổi giữa màn hình trong và ngoài trở nên liền mạch hơn.

Mới đây, nhà phê bình công nghệ MKBHD đã đăng tải một video minh họa cách hoạt động của hiệu ứng này, thu hút hơn 47 triệu lượt xem và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Apple vì đã phát triển một tính năng ấn tượng như vậy.

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Digital Chat Station, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang nghiên cứu kỹ lưỡng hiệu ứng hoạt hình của iPhone Duo. Một số thương hiệu đã thử nghiệm tạo ra hiệu ứng tương tự, mặc dù chưa công bố tên cụ thể. Một video trên mạng cho thấy một nhà phát triển đã thành công trong việc áp dụng hiệu ứng này cho Galaxy Z Fold8.

Một nhà phát triển đã thành công khi đưa hiệu ứng của iPhone Duo đến Galaxy Z Fold8.

Việc các nhà sản xuất Android sao chép tính năng từ Apple không phải là điều mới mẻ. Nhiều tính năng độc quyền của iPhone, như Dynamic Island hay Control Center, đã được các thương hiệu Android khác áp dụng sau khi ra mắt. Điều này cho thấy rằng tính năng hoạt ảnh trên iPhone Duo không chỉ là vấn đề phần cứng mà còn có thể dễ dàng được tích hợp vào các thiết bị gập khác.

Người dùng dường như không ngạc nhiên trước việc này khi cho rằng việc các đối thủ học hỏi từ Apple đã trở thành thông lệ trong ngành công nghiệp smartphone. Một người dùng trên Reddit bình luận rằng “Việc các đối thủ học hỏi từ Apple là điều không thể tránh khỏi và không có gì mới mẻ”.

Nhiều người hy vọng rằng các nhà sản xuất Android sẽ không chỉ sao chép mà còn cải tiến và thêm vào những yếu tố riêng của mình để làm cho tính năng này trở nên ấn tượng hơn. Việc áp dụng các tính năng như vậy sẽ mang lại lợi ích cho người dùng cuối, điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn.