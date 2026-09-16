Hai vấn đề iPhone cũ dễ gặp sau khi cập nhật lên iOS 27

Sau khi cài đặt bản cập nhật iOS 27, nhiều người dùng có thể nhận thấy iPhone của mình hoạt động chậm hơn. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là hiện tượng tạm thời, không phải dấu hiệu cho thấy hiệu suất của thiết bị đã bị giảm vĩnh viễn.

Lý do khiến iPhone chậm và nóng hơn

Khi cài đặt một bản cập nhật lớn như iOS 27, iPhone vẫn có thể thực hiện nhiều tác vụ ngầm, bao gồm lập chỉ mục tệp và ảnh, tối ưu hóa ứng dụng và hoàn tất các quy trình hệ thống khác. Những hoạt động này có thể tiêu tốn tài nguyên chip xử lý, dẫn đến việc tăng mức tiêu hao pin và làm chậm một số tương tác. Đặc biệt, các mẫu iPhone cũ hơn có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi này hơn so với các thiết bị mới.

iPhone có thể cần một thời gian để hoàn tất các thiết lập sau khi cập nhật iOS 27.

Để đánh giá chính xác hiệu suất của iOS 27, người dùng nên cho iPhone thời gian hoàn tất các tác vụ nền, lý tưởng nhất là khi thiết bị được kết nối với Wi-Fi và nguồn điện. Sau đó, người dùng có thể thấy rõ hơn hiệu suất bình thường của phần mềm đối với iPhone.

Ngoài ra, các hoạt động sau khi cập nhật cũng có thể tạm thời ảnh hưởng đến thời lượng pin và khiến iPhone nóng hơn bình thường. Đặc biệt, tình trạng pin có thể bị ảnh hưởng trên các mẫu iPhone cũ do hệ thống quản lý hiệu suất có thể giảm hiệu năng tối đa khi pin không còn đủ khả năng cung cấp năng lượng ổn định.

Người dùng iPhone nên làm gì?

Nếu hiệu suất kém vẫn tiếp diễn sau khi các hoạt động nền đã ổn định, người dùng nên kiểm tra dung lượng lưu trữ, tình trạng pin và cập nhật ứng dụng để xác định nguyên nhân.

Người dùng hãy yên tâm nếu vấn đề xảy ra trong những ngày đầu.

Trong trường hợp iPhone nóng hơn bình thường sau khi cài đặt iOS 27, điều đó không nhất thiết có lỗi với bản cập nhật hoặc thiết bị. Các bản cập nhật lớn thường kích hoạt một khoảng thời gian hoạt động ngầm cao, và việc khôi phục dữ liệu, tải xuống ứng dụng hay khám phá các tính năng mới có thể làm tăng nhiệt độ thiết bị.

Trong hầu hết các trường hợp, hiệu suất sẽ ổn định trở lại sau khi iPhone hoàn tất quá trình cập nhật. Tuy nhiên, nếu thiết bị vẫn nóng bất thường hoặc hiển thị cảnh báo nhiệt độ sau khi cập nhật một thời gian, người dùng nên để thiết bị nguội tự nhiên và tránh đặt trong môi trường có nhiệt độ cao.

Cuối cùng, người dùng iPhone cũ có thể dễ dàng nhận thấy các hoạt động sau khi cập nhật. Nhưng đối với hầu hết người dùng, việc iPhone nóng lên trong và ngay sau khi cài đặt iOS 27 chỉ là hiện tượng tạm thời, không phải dấu hiệu cho thấy bản cập nhật đã làm hỏng thiết bị.