Lý do một số người muốn trả lại iPhone Duo ngay sau khi đập hộp

Nhiều người đã trải nghiệm iPhone Duo cho rằng nếp gấp trên màn hình chỉ có thể nhận thấy khi nhìn thật kỹ, nhờ vào lớp phủ nano-texture cao cấp mà Apple trang bị. Tuy nhiên, sự đổi chác này không phải ai cũng nhận ra ngay lập tức khi bắt đầu sử dụng thiết bị.

Không phải ai cũng chấp nhận được màn hình mờ.

Màn hình mờ với bề mặt chống chói giúp tán xạ ánh sáng, giảm thiểu phản xạ và hạn chế dấu vân tay. Tuy nhiên, nhược điểm của lớp phủ này là làm cho màn hình kém rực rỡ hơn so với màn hình bóng, điều đó có thể khiến hình ảnh trông mờ và nhiễu hạt, ảnh hưởng đến độ rõ nét. Chính điều này khiến không ít người dùng iPhone Duo cảm thấy không hài lòng.

Cụ thể, bề mặt mờ không chỉ tán xạ ánh sáng bên ngoài mà còn khuếch tán ánh sáng phát ra từ các điểm ảnh. Mặc dù không phải ai cũng nhận thấy sự suy giảm về màu sắc và chất lượng, tuy nhiên nhiều người dùng màn hình mờ lại bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Theo chia sẻ từ một người dùng Reddit, Darkkingn7, sau khi mua màn hình OLED Samsung Odyssey G6 (cũng có tính năng tương tự), bản thân anh đã lo lắng về chất lượng nhưng không nhận thấy sự khác biệt rõ rệt.

iPhone Duo về cơ bản vẫn có nếp gấp, nhưng chỉ dễ nhận thấy ở một số góc độ nhất định. Trên hầu hết các điện thoại gập, nếp gấp này thường trở nên rõ hơn theo thời gian. Có vẻ như Apple đã hy sinh độ rõ nét của màn hình để đổi lấy một yếu tố mà nhiều người dùng có thể không để ý hoặc phải chấp nhận.

Màn hình mờ của iPhone Duo có thể cũng không phù hợp lắm với Apple Pencil.

Vấn đề sở thích cũng là một yếu tố quan trọng. Mặc dù một số người cho rằng màn hình mờ làm cho các chi tiết nhỏ trông hơi mờ, nhưng nhiều người lại ưa chuộng nó vì khả năng xử lý phản chiếu tốt hơn và dễ lau chùi. iPad Pro cũng sở hữu màn hình nano-texture, mặc dù chưa có nhiều phàn nàn, nhưng vẫn có những ý kiến chỉ trích về độ sắc nét giảm. Một số người dùng cho biết họ gặp khó khăn khi sử dụng Apple Pencil thường xuyên do độ sắc nét không đạt yêu cầu.

Tóm lại, sự lựa chọn giữa màn hình mờ và bóng bẩy vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng người dùng, và phản ứng của thị trường đối với iPhone Duo sẽ là điều đáng chú ý trong thời gian tới.