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Đặt iPhone Duo gần 65 triệu lên bàn cân đối đầu iPhone 18 Pro Max

Sự kiện: iPhone Duo iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max đại diện cho hai hướng đi khác nhau trong tương lai của dòng điện thoại cao cấp của Apple.

Trong khi iPhone Duo nổi bật với thiết kế gập, màn hình lớn hơn và khả năng đa nhiệm mạnh mẽ, iPhone 18 Pro Max lại tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm của một chiếc smartphone truyền thống với phần cứng camera xuất sắc.

Đặt iPhone Duo gần 65 triệu lên bàn cân đối đầu iPhone 18 Pro Max - 1

Cả hai mẫu điện thoại đều được trang bị chip A20 Pro, hệ điều hành iOS 27, công nghệ màn hình OLED 120Hz và khả năng kết nối tiên tiến. Điều này có nghĩa là quyết định lựa chọn giữa hai sản phẩm không chỉ dựa vào hiệu suất mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng.

iPhone Duo được thiết kế để linh hoạt đáp ứng nhiều tác vụ khác nhau, trong khi iPhone 18 Pro Max mang đến trải nghiệm quen thuộc với ít sự thỏa hiệp hơn. Đối với những người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền cho một chiếc điện thoại cao cấp, câu hỏi quan trọng đặt ra là: Nên chọn sự linh hoạt hay sự tinh tế truyền thống?

Phép so sánh nhanh dưới đây sẽ giúp người dùng có cái nhìn và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất khi có ý định mua sắm một trong hai sản phẩm cao cấp của Apple.

Tính năng

iPhone Duo

 iPhone 18 Pro Max Sản phẩm chiến thắng

Thiết kế

Thiết kế gập bằng titan với các tấm kính và hỗ trợ bút cảm ứng

Thiết kế truyền thống bằng kính và nhôm

👉iPhone Duo: Thiết kế đa năng hơn

Màn hình

OLED LTPO 7,6 inch 120Hz + màn hình phụ 5,4 inch

OLED LTPO 6,9 inch, tần số quét 120Hz

👉iPhone Duo: Màn hình lớn hơn, linh hoạt hơn

Độ bền

Chuẩn IP68, kính Ceramic Shield 2, bản lề và khung bằng titan

Chuẩn IP68, lớp phủ Ceramic Shield 2, khung nhôm

👉iPhone 18 Pro Max: Thiết kế đơn giản, thông thường

Hiệu suất

A20 Pro, RAM 12 GB

A20 Pro, RAM 12 GB

👉Cả hai: Hiệu suất ngang nhau

Camera sau

Camera kép 48 MP: góc rộng + siêu rộng

Ba camera 48 MP: góc rộng + siêu rộng + tele 4x

👉iPhone 18 Pro Max: Hệ thống camera hoàn thiện hơn

Zoom

Không có camera tele chuyên dụng

Ống kính tele kính tiềm vọng 100mm với zoom quang 4x

👉iPhone 18 Pro Max: Khả năng zoom tốt hơn

Camera selfie

Camera ẩn dưới màn hình + camera ngoài 12 MP

Camera tự động lấy nét 18 MP

👉iPhone 18 Pro Max: Phần cứng camera selfie mạnh mẽ hơn

Video

Độ phân giải lên đến 4K 120fps, Dolby Vision, ProRes, video không gian

Độ phân giải lên đến 4K 120fps, Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2

👉iPhone 18 Pro Max: Nhiều tính năng quay video chuyên nghiệp nâng cao hơn

Pin

Pin Li-ion, 25W MagSafe/Qi2

Dung lượng pin lên đến 5.567 mAh, sạc nhanh 25W MagSafe/Qi2

👉iPhone 18 Pro Max: Dung lượng pin lớn hơn

Tốc độ sạc

50% trong 20 phút (có dây)

50% trong 15 phút (có dây)

👉iPhone 18 Pro Max: Sạc có dây nhanh hơn

Đa nhiệm

Màn hình lớn có thể gập lại, được thiết kế để thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc

Giao diện màn hình truyền thống lớn

👉iPhone Duo: Tiềm năng năng suất cao hơn

Chơi game

Màn hình trong 7,6 inch, tần số quét 120Hz

Màn hình 6,9 inch, tần số quét 120Hz

👉iPhone Duo: Màn hình sống động hơn

Giải trí

Màn hình OLED lớn hơn 7,6 inch khi mở ra

Màn hình OLED 6,9 inch

👉iPhone Duo: Khu vực quan sát rộng

Tính di động

Gập lại thành một chiếc điện thoại nhỏ gọn

Thiết kế dạng thanh thông thường

👉iPhone Duo: Kiểu dáng linh hoạt hơn

Bộ nhớ trong

Từ 256 GB đến 2 TB

Từ 256 GB đến 2 TB

👉Cả hai: Tùy chọn lưu trữ ngang nhau

Kết nối

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 2

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 2

👉Cả hai: Kết nối tương tự

Giá

Từ 64,999 triệu đồng

Từ 41,999 triệu đồng

👉iPhone 18 Pro Max: Giá bán tốt hơn
Tổng thể

Trải nghiệm gấp gọn linh hoạt hơn

Gói sản phẩm chủ lực cân bằng hơn

👉iPhone 18 Pro Max: Camera tốt hơn và giá trị tốt hơn

Đặt cọc iPhone 18 Pro Max giá tốt tại CellphoneS từ 19h ngày 12/09. TRẢ GÓP 0%, KHÔNG phụ phí - KHÔNG trả trước, Ưu đãi 2 triệu khi thanh toán hoặc trợ giá 5 triệu thu cũ - lên đời. Giảm thêm cho S-Member. Dùng máy thả ga, không lo rớt giá với S- Buyback đảm bảo thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng. Nhận hàng từ 8:00 ngày 18/09.
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Theo THIÊN AN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 04:50 AM (GMT+7)
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