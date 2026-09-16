Đây là điều người dùng iPhone cũ cần làm nếu chưa muốn lên iOS 27

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.7 cho iPhone, cung cấp cho người dùng một lựa chọn mới trước khi chuyển sang iOS 27. Bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện bảo mật, phù hợp với những ai muốn tiếp tục sử dụng iOS 26 trong thời gian chưa muốn lên iOS 27 vì nhiều lý do khác nhau.

Không phải ai cũng sẵn sàng cập nhật lên iOS 27.

iOS 27 là bản cập nhật phần mềm lớn hằng năm với nhiều tính năng nổi bật như Siri AI, khả năng mở rộng của Apple Intelligence và cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, việc cập nhật lên một phiên bản iOS lớn đôi khi có thể gây ra vấn đề về khả năng tương thích hoặc sự cố khác trên hàng triệu thiết bị, đó là lý do nhiều người dùng chọn cách chờ đợi trước khi nâng cấp.

Đây là lý do Apple quyết định triển khai iOS 26.7 đến người dùng các mẫu iPhone chạy iOS 26 hiện tại. Mục đích của bản cập nhật này chính là đảm bảo người dùng không muốn nâng cấp iOS 27 ngay vẫn có thể nhận được các bản vá lỗi mới nhất từ công ty, giúp tránh các cuộc tấn công không mong muốn của tin tặc nhắm vào khoảng hơn 80 lỗ hổng bảo mật mà Apple vừa phát hiện.

Để cập nhật iOS 26.7, người dùng iPhone 11 cũng như iPhone SE 2 trở về sau hãy vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Tại trang cập nhật hiện ra, người dùng có thể chọn giữa việc tải và cập nhật iOS 26.7 (lựa chọn ở trên cùng), hoặc nâng cấp thẳng lên iOS 27 để tận hưởng các tính năng mới.

Người dùng có thể lựa chọn nâng cấp lên iOS 26.7 trong thời gian chờ đợi iOS 27 thực sự hoàn thiện.

Lưu ý rằng, mặc dù iOS 27 hỗ trợ các mẫu đời cũ chạy iOS 26, nhưng không phải tất cả các thiết bị được hỗ trợ đều nhận được đầy đủ tính năng, vì một số yêu cầu phần cứng mới hơn. Riêng với người dùng mua sắp sở hữu iPhone 18 Pro series và iPhone Duo, họ chỉ có lựa chọn duy nhất là iOS 27 do được cài đặt sẵn trước khi xuất xưởng.

Với những ai chọn sử dụng iOS 26.7, họ vẫn có thể nâng cấp lên iOS 27 khi cảm thấy thích hợp. Việc chờ đợi các bản cập nhật như iOS 27.0.1 hoặc iOS 27.1 có thể giúp Apple và các nhà phát triển bên thứ ba có thêm thời gian để khắc phục các sự cố phát sinh sau khi iOS 27 được phát hành chính thức.