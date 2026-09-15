iPhone Duo chỉ là phép thử để iPhone 20 trở nên ấn tượng hơn?

John Ternus, CEO mới của Apple, đang tạo nên những dấu ấn lịch sử với việc ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên, iPhone Duo. Tuy nhiên, sự kiện này có thể chỉ là khởi đầu cho một sản phẩm còn ấn tượng hơn: iPhone 20 mà Apple dự kiến ra mắt vào năm 2027 nhằm kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone.

iPhone Duo là bước đệm...

Theo các tin đồn, iPhone 20 sẽ sở hữu thiết kế màn hình liền mạch, không có phần khuyết hay viền nhằm mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng. Mặc dù một số chuyên gia đã loại trừ khả năng sử dụng màn hình kính cong, nhưng hiệu ứng kính thác nước như trên Apple Watch vẫn có thể được áp dụng. Đặc biệt, iPhone 20 sẽ không có “tai thỏ”, với camera FaceTime ẩn dưới màn hình và xác thực sinh trắc học thông qua mô-đun Face ID hoặc Touch ID tích hợp trong nút nguồn.

Chiếc iPhone Duo hiện tại sẽ là nền tảng thử nghiệm cho những tính năng này, với camera ẩn dưới màn hình là khởi đầu cho tất cả. Thay vì sử dụng camera tiêu chuẩn cho FaceTime, Apple đã chọn giải pháp táo bạo hơn để tạo ra một màn hình liền mạch, một điều khiến nhiều người không ngờ tới.

Một thách thức lớn mà Apple phải đối mặt là chất lượng hình ảnh từ camera ẩn dưới màn hình. Các thiết bị trước đây với tính năng tương tự, như Galaxy Z Fold3, đã gặp phải vấn đề về chất lượng ảnh selfie. Hiện tại, chưa rõ liệu iPhone Duo có gặp phải tình trạng tương tự hay không, nhưng có thông tin cho biết CEO Ternus đang khuyến khích người dùng sử dụng camera phía sau thay vì camera ẩn.

... cho một chiếc iPhone 20 ấn tượng hơn?

Người dùng iPhone Duo có thể lựa chọn giữa camera selfie ẩn và camera phía sau, nhưng người dùng iPhone 20 sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Liệu Apple có thể cải thiện chất lượng camera ẩn để đạt được tiêu chuẩn như camera selfie thông thường hay không? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này.

Tóm lại, iPhone Duo không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là bước đệm cho iPhone 20, một thiết bị hứa hẹn sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Apple.