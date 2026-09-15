iFan Việt rần rần rao bán máy cũ, chờ lên đời iPhone 18 Pro Max

"Lên đời iPhone 18 Pro Max, cần bán lại..."

Ngay sau khi Apple chính thức công bố giá và thời điểm bán ra iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cộng đồng người dùng iPhone tại Việt Nam đã liên tục rao bán các mẫu iPhone đời cũ như iPhone 17 Pro hay iPhone 17 Pro Max để chuẩn bị “lên đời”. Đáng chú ý, không ít máy còn khá mới, thời gian sử dụng chỉ vài tháng hoặc tình trạng pin vẫn ở mức 100%.

Một số bài đăng rao bán và tìm mua iPhone cũ, để lên đời iPhone iPhone 18 Pro Max.

Trên một nhóm Facebook dành cho người dùng iPhone, tài khoản Dũng Đình Văn đăng bài tìm mua iPhone 17 Pro Max với lời đề nghị khá ngắn gọn: “Em cần mua iPhone 17 Pro Max, ai bán lại lên đời nhượng lại cho em với”. Bài đăng nhận được nhiều lượt tương tác, trong đó có người rao bán một chiếc iPhone 17 Pro Max màu bạc sạc 20 lần với giá 31 triệu đồng tại Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, một số chủ máy cũng bắt đầu chủ động tìm người mua. Tài khoản My Trần đăng hình một chiếc iPhone 17 Pro Max màu bạc kèm lời rao: “Lên đời iPhone 18 Pro Max, cần pass lại em iPhone 17 Pro Max bạc 256GB”. Theo người bán, máy là hàng chính hãng Việt Nam, ngoại hình được mô tả “đẹp keng”, không có vết xước và tình trạng pin đạt 100%.

Một bài đăng khác trong nhóm mua bán iPhone TP.HCM, chủ máy đang cần lên đời iPhone 18 Pro Max và muốn bán lại chiếc iPhone 17 Pro 256GB. Người này cho biết máy mới đập hộp khoảng 3 tháng trước, có xước một đường sát cạnh loa, đồng thời nhờ cộng đồng tham khảo giá. Bên dưới, nhiều người trả giá 25 - 26 triệu đồng cho chiếc máy này.

Hình thức thu cũ đổi mới tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) cũng đang được người dùng quan tâm. Trên Facebook, tài khoản Loan Trần khoe ảnh chụp màn hình đơn đặt cọc iPhone 18 Pro 2TB với giá 77,99 triệu đồng, sử dụng hình thức thu cũ iPhone 17 Pro 256GB với giá dự kiến 25,2541 triệu đồng. Nếu mức thu này được giữ nguyên sau khi kiểm tra thực tế, người này sẽ bù khoảng 52,74 triệu đồng cho chiếc iPhone mới.

Việc nhiều người đồng loạt rao bán iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trước thời điểm thế hệ iPhone 18 Pro/Pro Max chính thức bán ra là diễn biến thường thấy trên thị trường smartphone cao cấp. Người dùng muốn lên đời có xu hướng bán máy sớm để hạn chế mức mất giá, trong khi người mua lại có cơ hội tiếp cận những mẫu iPhone Pro/Pro Max đời trước với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Bộ đôi có bốn tùy chọn màu sắc là đen, bạc, băng thanh (xanh) và đỏ "burgundy".

"Khủng" lượng đơn đặt hàng trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Hiện, các AAR tại Việt Nam đã mở cổng đặt hàng trước iPhone 18 Pro/Pro Max và iPhone Duo. "Khủng" nhất là tại hệ thống Thế Giới Di Động - TopZone, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, họ đã nhận được gần 194.000 đơn đặt trước, trong đó có hơn 177.000 đơn có cọc (1 triệu đồng).

Minh Tuấn Mobile cũng đã mở chương trình đặt hàng trước với tùy chọn thu cũ - đổi mới và trợ giá lên tới 88%, cùng cam kết giao máy đúng lịch hẹn. Dự kiến, những sản phẩm chính hãng đầu tiên sẽ đồng loạt đến tay iFan Việt từ 8h ngày 18/9 tại các chi nhánh của hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Từ 19h tối 12/9, khách hàng cũng đã có thể đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống cửa hàng của Di Động Việt và các kênh online. Hệ thống này cũng dự kiến bắt đầu trả hàng từ 8h ngày 18/9 tại các cửa hàng trên toàn quốc.

“Dữ liệu từ cổng đăng ký cho thấy khoảng 55% khách hàng quan tâm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhu cầu đổi từ thiết bị đang sử dụng sang thế hệ mới”, đại diện hệ thống thông tin.

CellphoneS cũng cho biết sẽ tổ chức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 8h sáng 18/9 đồng loạt tại hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tai nghe AirPods 5 mới cũng mở bán tại hệ thống cùng ngày.

"Hệ thống đã ghi nhận gần 40.000 khách hàng đăng ký iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt", đại diện hệ thống chia sẻ.

Theo một thống kê ở giai đoạn đăng ký nhận thông tin trước đó, tỷ lệ iFan Việt chọn mua iPhone 18 Pro Max là cao nhất với 60% tổng lượng đăng ký, tiếp đến là iPhone Duo với 30% và iPhone 18 Pro chiếm 10% còn lại. Riêng phiên bản màu đỏ burgundy dung lượng 256GB của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chiếm khoảng 60% trong các lựa chọn của iFan.

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